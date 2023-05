Cimitero, il Comune requisisce due loculi  

Due ordinanze negli ultimi dieci giorni per la tumulazione di due salme nel cimitero di Burcei. Il sindaco Simone Monni, per superare l’emergenza, ha dovuto requisire con altrettante ordinanze, due loculi privati ma ancora liberi. Una situazione di emergenza che si trascina da tempo e alla quale si sta cercando di porre rimedio con la realizzazione di nuovi loculi in attesa della costruzione del nuovo cimitero che potrà essere realizzato solo dopo l’approvazione del Piano urbanistico comunale.

Nell’attesa, dopo alcuni recenti interventi, è stata programmata la costruzione di un centinaio di loculi. Saranno realizzati in altezza, visto (non ci sono più aree libere), raggiungibili allungando la prima rampa già esistente. Nell’attesa dei nuovi loculi, resta una situazione di emergenza che comporta anche la requisizione di loculi liberi ma di proprietà privata. (ant. ser.)

