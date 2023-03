Cimitero, i loculi non bastano più 

L’impalcatura delimita l’area del cimitero dove sorgeranno ulteriori file di loculi. Ma, secondo i consiglieri di opposizione Andrea Zucca, Valentina Picciau e Ivano Argiolas, i lavori sono in ritardo, con conseguenti disagi per chi va a trovare i propri cari e il regolamento cimiteriale va rivisto. I tre esponenti di “Pauli Monserrato-La svolta” hanno preparato anche un’interrogazione. «Da 7 anni segnaliamo criticità. C'è carenza di loculi. I cittadini, oltre al lutto, sono costretti a subire altri pesi, a causa dell'assenza di progettualità della Giunta».

I problemi

I consiglieri dicono che «decine di defunti sono finiti in loculi provvisori, ed è arduo spostarli. Ci auguriamo che ciò non accada più, vorremmo che la sensibilità degli ultimi mesi verso le famiglie, diventi parte del regolamento e chiunque abbia una patologia certificata, possa mettere i fiori al proprio caro in un loculo più accessibile». I tre dicono di attendere il piano di ampliamento del perimetro del cimitero, «unica soluzione». L’interrogazione evidenzia che da 10 anni c’è carenza di loculi: «Sono pochi rispetto al bisogno reale. Ce ne sono alcuni di risulta (usati in passato e ora liberi). I pochi rimasti sono perlopiù nelle ultime file, raggiungibili solo con una ripida scala, che non permette a chi è anziano o ha disabilità di salire in sicurezza. I nuovi loculi sarebbero dovuti essere consegnati dalla ditta aggiudicataria a ottobre 2022, ma a oggi i lavori non sono finiti». Zucca, Picciau e Argiolas ricordano che nel regolamento attuale «si chiede il possesso della legge 104 per poter richiedere la tumulazione del proprio caro in un loculo “raggiungibile senza scala”. Ci sono persone che non hanno diritto alla 104, ma per le quali salire su una scala è pericoloso. Serve una semplice modifica».

Gli interventi

Replica l’assessora con delega ai servizi cimiteriali Paola Piroddi: «Dal 2016 la Giunta finanzia la costruzione di loculi e nel 2022 ha messo a disposizione con l'avanzo circa 500.000 euro per il quarto lotto. La gara è stata vinta dalla ditta Vacomic, con direttore dei lavori l'ingegner Maurizio Muggiri, compagno dell'ex assessora e vicesindaca. Dopo un sopralluogo fatto due settimane fa dal sindaco, me, l'assessore ai Lavori pubblici, il comandante della Polizia locale e il dirigente del VII settore, il Comune ha fatto emergere le criticità. Le lungaggini non sono più giustificabili. Non capiamo il perché dei ritardi e inadempienze, visto che il Covid è superato, i problemi della guerra non hanno inciso sui lavori e a oggi, con un ritardo di 6 mesi, la ditta non ha ancora consegnato i loculi». Piroddi sostiene che il ritardo potrebbe avere «origine politica». Durante i lavori, inoltre, alcune tombe hanno subito danni, «ci scusiamo», dice l'assessora, che promette di valutare la modifica del regolamento: «Spesso è intervenuto il sindaco per venire incontro ai cittadini, visto che il criterio della 104 è restrittivo e, dunque, serve ragionare su criteri di buon senso. Siamo in attesa dell’alzaferetri, che consentirà di lavorare in sicurezza. A fine lavori potremmo richiedere eventuali danni alla ditta per i disagi creati al Comune e ai cittadini».