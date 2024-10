Cimitero fra erbacce e degrado 

Vasi ribaltati, loculi e fotografie danneggiate. Ma ciò che colpisce di più è una tomba completamente distrutta, con la parte superiore in marmo crollata su se stessa. Un raid vandalico? Oppure c’è stato un cedimento della struttura ormai datata? È lo stato di degrado in cui si trova il cimitero di San Vero Milis, come diversi cittadini fanno notare. Chissà se prima della commemorazione dei defunti del 2 novembre, si interverrà per rendere il camposanto dignitoso.

La tomba

Le lastre di marmo che ricoprivano la struttura sembrano inghiottite tra il cemento e i mattoni. Probabilmente ora sono sorrette solo dalla cassa funeraria in legno; anche la lapide, con a fianco la statua di Gesù, è in bilico, un lato del suo sostegno sembra aver ceduto. Uno scorcio del cimitero non bello da vedere e nessuno è ancora intervenuto per ripristinare la zona. I cittadini notano inoltre la presenza di tante erbacce, in diversi punti è difficile anche transitare. Non va meglio all’esterno: delle panchine in legno, installate tempo fa dall’amministrazione, rimane ben poco. In una mancano addirittura tutte le sedute.

La polemica

Sul caso interviene il consigliere di minoranza Antonello Chessa, a cui diversi cittadini si sono rivolti per denunciare la situazione. «Vedere una tomba in quello stato non è bello, qualsiasi sia la causa – sostiene - Voglio sperare che non si tratti di un atto vandalico e mi auguro che il Comune solleciti i privati perché intervengano». L’esponente di opposizione va avanti: «È vero che il camposanto è abbandonato, tanti cittadini lamentano un degrado diffuso – aggiunge - Mi riferiscono inoltre che i cancelli sono sempre aperti, anche la notte. E questo forse andrebbe evitato». Dal Comune interviene l’assessore Arturo Carta: «Sulla questione tomba verificheremo quanto prima, magari contattando i parenti dei due signori defunti. Per eliminare le erbacce a breve interverranno gli operai grazie ai 3mila euro messi a disposizione per la sistemazione di tutto il cimitero, in vista del 2 novembre».

RIPRODUZIONE RISERVATA