Cimitero, ecco i fondi per i loculi 

Lla Giunta guidata dalla sindaca Patrizia Carta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento per la realizzazione di un complesso di loculi nel cimitero.

Il Comune è infatti risultato beneficiario di un finanziamento con destinazione specifica per ampliamento dei cimiteri. Tempo fa l’Amministrazione comunale aveva partecipato ad un bando regionale, ma in un primo momento la richiesta non era stata soddisfatta. Di recente, proseguendo con lo scorrimento della graduatoria, anche Abbasanta è risultato tra i centri beneficiari del contributo: sono stati finanziati 64mila euro ai quali si aggiungono ulteriori 16mila stanziati invece dal bilancio comunale. La Giunta ha quindi approvato il progetto per la realizzazione di nuovi loculi, che prevede una spesa complessiva di ottantamila euro. ( a. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA