Cimitero, disagi e proteste 

I tanti problemi del cimitero arrivano nell’aula del Consiglio Comunale di Guspini. Il gruppo di minoranza Impari a maggio ha presentato – sebbene fuori tempo – un’interrogazione in merito, alla quale, come previsto dal regolamento, sarà data risposta scritta nei prossimi giorni.

I cittadini però chiedono risposte. Lucia Pisu segnala la mancata apertura del cancello che dà accesso ai nuovi loculi: «Questo obbliga all’attraversamento dell’intero cimitero con molta difficoltà». Inoltre, si rileva la mancanza di discese o gradini laterali lungo il corridoio principale: «Un problema non da poco – incalza Luciana Saba – specie per chi si muove con deambulatore o sedia a rotelle». Per Marina Vinci, altra guspinese, sarebbe necessaria più manutenzione: «Lungo il tragitto si incontrano vasi con fiori e piante rinsecchite, zone con erba altissima; nelle aree a prato non c’è neppure un tocco di colore».

Un altro elemento poco funzionale è l’altezza dei loculi di nuova realizzazione: «Non tutti possono raggiungere quelle altezze – fa presente la consigliera Simona Cogoni –. Nei periodi piovosi, la presenza di una pavimentazione scivolosa rende la camminata insicura, soprattutto per gli anziani e per chi ha difficoltà motorie. Il nostro cimitero, in questa situazione, è un luogo brutto e sarebbe necessaria la piantumazione di qualche fiorellino o la realizzazione di piccole aiuole, che – a dirla tutta – avrebbero un costo davvero irrisorio».

Nella parte storica del camposanto sono presenti monumenti funerari dedicati alle personalità illustri che, a vario titolo, hanno contribuito allo sviluppo della società guspinese: «Una zona che è anche meta di visite turistiche e, in diverse occasioni, inserita all’interno dell’iniziativa Monumenti Aperti – aggiunge Cogoni –. La cura di questo spazio è di fondamentale importanza». In molti, infine, segnalano che i giorni e gli orari di apertura del cimitero comunale sono troppo limitati. «Rispetto ad altri comuni come Arbus, Gonnosfanadiga, Villacidro e San Gavino, Guspini è quello con le maggiori restrizioni. Attualmente, infatti, l’accesso è consentito solo tre volte a settimana, con orari ristretti», conclude Cogoni.

