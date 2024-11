Cimitero di San Michele, lapidi danneggiate 

Nei giorni in cui i cagliaritani vanno a portare qualche fiore e dire una preghiera per i propri cari defunti, le sepolture a terra del cimitero di San Michele non trovano pace. Il grande spazio adibito a chi dopo l’estumulazione della salma non ha scelto una nuova dimora per i resti di un proprio congiunto, vede molte delle lapidi in stato di degrado.

«A seguito delle intemperie a ridosso del ponte di Ognissanti, un po’ in tutta Italia il marmo si è rotto perché ha ceduto il terreno», spiega Fabio La Civita della Eureka, la società che si occupa della manutenzione di diversi cimiteri italiani, tra cui quello cagliaritano.

La soluzione messa in atto dalla società appaltatrice prevede che le lapidi siano tenute in piedi da piccole aste di ferro che si rivelano però inadatte a sostenere il peso della lastra, soprattutto quando sopraggiungono pioggia e vento come quelli dei giorni scorsi. Il risultato?Molte sono cadute, altre si sono frantumate in tanti pezzi, mentre quelle rimaste in piedi hanno un’altezza da terra diversa l’una dall’altra.

«Ne abbiamo sistemato molte, nei prossimi giorni provvederemo con le altre», assicura La Civita. Che prosegue «nell’eseguire l’estumulazione, abbiamo solo l’appoggio della pietra sulla tomba. Abbiamo messo almeno questi pezzi di ferro per reggerli, ma è un di più che abbiamo fatto noi. Bisogna considerare che molte sono lapidi di oltre 35 anni» conclude.

La speranza è che in futuro si possa trovare una soluzione a lungo termine affinché le lapidi dei defunti che riposano in quella zona, non siano vittime di agenti atmosferici.

