Cimitero di Pirri, l’ampliamento al palo 

«Perché non iniziano i lavori di ampliamento del cimitero di Pirri?».

Lo chiede la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, che teme che il restyling non venga mai realizzato. Il progetto definitivo è rimasto bloccato a lungo a causa del contenzioso fra ditte con ricorso prima al Tar e poi al Consiglio di Stato, risolto nel 2016 con l'aggiudicazione dell'impresa che si occuperà dei lavori.

«Ma ad oggi ancora tutto tace», sostiene Manca, «stiamo da tempo incalzando il Comune di Cagliari per capire cosa sta succedendo, per lavori di ampliamento che dovevano iniziare due anni fa. E che si rimanda di anno in anno. Ma nonostante le richieste non ci rispondono e di fronte a questo insostenibile silenzio sono gli stessi cittadini pirresi a chiederci il perché. Oggi causa elezioni tutto è rimandato, speriamo che almeno dopo il voto qualcuno ci degni udienza».

Per Fiorella Carrus, presidente della commissione Bilancio, «i ritardi sono fuori da ogni tempistica possibile, i soldi sono presenti in bilancio dal 2019 ma è ancora tutto bloccato. Negli anni, troppi, sono stati portate sulle scrivanie di uffici e assessorati di competenza numerose istanze che presentavano delle soluzioni tampone mai realizzate».

