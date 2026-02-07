VaiOnline
Comune.
08 febbraio 2026 alle 00:12

Cimitero di Bonaria, riapre la parte alta 

Riapre mercoledì la parte alta del Cimitero monumentale di Bonaria, dall'ingresso in via Ravenna. La decisione è stata presa per il termine dei lavori di messa in sicurezza, dopo il crollo di una pezzo di muro perimetrale.Resta invece interdetta la parte bassa (ingresso via del Cimitero), fino a nuova comunicazione, per consentire l’avvio delle operazioni di installazione dei dissuasori sonori per l'allontanamento degli stormi degli uccelli che hanno trovato rifugio tra gli alberi dell'area. All'esito di tali operazioni si procederà, qualora le condizioni meteorologiche lo consentano, con gli interventi di rimozione e pulizia straordinaria del guano degli uccelli dai camminamenti.

Gli orari di apertura al pubblico del cimitero di Bonaria, sono i seguenti: lunedì e martedì chiuso; mercoledì aperto dalle 8 alle 13 (ingresso in via Ravenna); giovedì aperto dalle 14.30 alle 17.30; venerdì chiuso; sabato e domenica aperto dalle 8 alle 13 (via Ravenna).

