Cimitero delle auto,  rimossi 5 mezzi 

In pochi giorni cinque mezzi abbandonati nel parcheggio tra via Puglia e viale Monastir sono stati recuperati e portati via dallo spiazzo. Sono stati i proprietari, rintracciati dagli agenti della Polizia Locale, ad attivarsi per evitare sanzioni e altre possibili conseguenze. La situazione dunque sta migliorando: sono rimaste ancora quattro auto e uno scooter. Ma le procedure per la loro rimozione sono a buon punto. Insomma, il parcheggio dopo le denunce da parte dei titolari delle attività della zona sembra destinato ad essere libero.

Restano ancora numerosi rifiuti e un cumulo di macerie abbandonate accanto a uno dei muretti di una delle aziende. Proprio alcuni giorni fa chi lavora qui aveva raccontato l’enorme degrado del parcheggio con le auto abbondante negli ultimi mesi trasformate in discariche e rifugio per tossicodipendenti. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA