«Cimitero d’auto smantellato entro un mese» 

Subito la rimozione delle carcasse d’auto abbandonate a Pitz’e Pranu nel campo rom di Selargius trasformato da tempo in una vera bomba ecologica nel cuore dell’agro. Un’emergenza più volte denunciata dentro e fuori dal Comune, al centro di indagini e di diverse riunioni in Prefettura con forze dell’ordine, i sindaci dei due Comuni coinvolti dal problema, Selargius e Settimo San Pietro, insieme a Regione, Città metropolitana, Asl e Arpas. «Le faremo rimuovere nel giro di un mese», assicura il primo cittadino selargino Gigi Concu.

In consiglio

La delibera di indirizzo è stata approvata dalla Giunta comunale durante l’ultima riunione nel palazzo di piazza Cellarium. Nel documento che dà il via alle procedure per affidare il servizio di rimozione dei relitti d’auto - duecento circa - viene ripercorsa la storia recente della bomba ecologica di Pitz’e Pranu. Partendo dagli ultimi due incontri in prefettura a Cagliari, il 29 gennaio e l’11 febbraio: «durante l’ultima riunione, dopo approfondita discussione è emersa la necessità, oltre a tutte le altre misure da adottare, di rimuovere i rottami di veicoli e le carcasse “abbruciate” durante i ripetuti e frequenti incendi che si verificano nell’area», viene ricordato nel testo della delibera approvata dall’esecutivo di piazza Cellarium. Intervento sollecitato anche dal Ministero dell’Ambiente lo scorso dicembre.

Nella delibera viene anche ricordato «che il Comune di Selargius è destinatario di un finanziamento regionale per la bonifica dell’area, ma c’è la necessità di acquisire ulteriori approfondimenti sia progettuali che contabili».

Risorse

Il riferimento è al fondo di 1 milione di euro già incassato, ma di fatto per bonificare tutta la zona dentro e fuori il campo rom ne servono almeno quattro. «Lo stato procedurale del progetto complessivo di bonifica del sito non è di imminente definizione», viene sottolineato nel documento, per questo è necessario «procedere nell’immediatezza alla rimozione dei relitti di autoveicoli dati alle fiamme o abbandonati nell’area dell’agro comunale».

Da qui la decisione di «attivare le procedure amministrative finalizzate a individuare un soggetto, in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, per poter conferire l’incarico di prelievo, eventuale stoccaggio e rottamazione, di veicoli e materiali ferrosi che insistono nell’area del campo sosta in località Pitz’e Pranu». Incarico che servirà per «rimuovere le carcasse dei veicoli dati alle fiamme, o comunque in stato di abbandono, presenti nel campo e nelle aree limitrofe che possono comportare danno ambientale».

L’intervento sarà finanziato con risorse comunali. «È da tempo che stiamo lavorando per trovare una soluzione per il campo rom, sia sotto il profilo abitativo che ambientale», ribadisce il sindaco Concu, «ancora prima della nota del Ministero. Adesso faremo rimuovere le centinaia di carcasse d’auto, poi però sarà necessario un monitoraggio delle forze dell’ordine per evitare che il problema si ripresenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA