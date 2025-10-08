VaiOnline
San Gavino.
09 ottobre 2025 alle 00:39

Cimitero d’auto in un terreno, denunciato un carrozziere 

Un impianto abusivo di demolizione e stoccaggio di rifiuti speciali è stato scoperto nella zona industriale di San Gavino dai carabinieri, che hanno denunciato il carrozziere Cristiano Ligas, 46 anni, originario di Cagliari ma domiciliato in paese: in un terreno di circa 1.800 metri quadrati erano ammassati oltre 70 veicoli abbandonati tra auto, moto, camper, barche e un carro attrezzi, privi di parti meccaniche e carrozzeria, insieme a decine di blocchi motore, cambi e sportelli smontati irregolarmente. I controlli hanno inoltre evidenziato scarichi non autorizzati di oli esausti e altre sostanze inquinanti.

Ligas dovrà rispondere di gravi violazioni ambientali e gestione illecita di rifiuti. L’indagine è stata condotta dai carabinieri della stazione locale, coordinati dal luogotenente Sergio Passalacqua, con il supporto del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Cagliari, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio e in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Durante le operazioni, i militari hanno sequestrato anche un fucile giocattolo privo del contrassegno rosso, contestando al carrozziere un’ulteriore violazione.

L’intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, a tutela dell’ambiente e della sicurezza pubblica. (red. prov.)

