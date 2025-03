Cimitero d’auto a Pitz’e Pranu: tutto pronto per la bonifica 

Al via la rimozione delle carcasse d’auto - circa duecento - e dei rifiuti abbandonati dentro e fuori il campo rom di Pitz’e Pranu. Il Comune di Selargius ha affidato il servizio a una società locale, che interverrà nei prossimi giorni. Nella determina di affidamento sono ricordati i motivi dell’urgenza: “Durante l’ultima riunione in Prefettura a Cagliari, l’11 febbraio, dopo un’approfondita discussione è emersa la necessità di rimuovere i rottami di veicoli e le carcasse bruciate durante i ripetuti e frequenti incendi che si verificano nell’area”.

La richiesta era arrivata anche dal ministero dell’Ambiente, attraverso una nota dove si parlava di “una situazione di gravissima compromissione di un tratto di territorio del Comune di Selargius, in corrispondenza del campo sosta di Pitz’e Pranu”. Rimozione delle carcasse d’auto e degli altri rifiuti presenti ritenuta urgente “in quanto possono insorgere “eventuali profili di danno o minaccia di danno ambientale”.

Nelle prossime settimane il via all’intervento per eliminare la “bomba ecologica”, in attesa di pianificare la bonifica che però potrà essere realizzata solo dopo aver svuotato il campo, dove attualmente vivono ancora diverse famiglie rom con i propri figli.

