«Cimitero da allargare subito» 

Corsa contro il tempo, nel cimitero di Decimoputzu non ci sono più loculi per i defunti. Il numero dei loculi sono praticamente zero. Da sei anni non c’è più terreno per poterne costruire degli altri. Questo perché il rischio idrogeologico non si possono più realizzare nuovi loculi. L’assessorato regionale all’Urbanistica regionale è pronto a intervenire. Il sindaco ci spera, questi lavori bisogna farli al più presto.

In cimitero ci sono 91 loculi per urne cinerarie: da anni ne sono occuparti pochissimi. «Stiamo combattendo con l’Urbanistica per concederci l’allargamento del cimitero», dice il sindaco Antonino Munzittu. «Non ce lo vogliono concedere perché la zona è stata qualificata “alluvionale hi4” ma è l’unico posto in cui possiamo allargare il cimitero perché ai lati ci sono case. L’unico terreno dove il cimitero si può allargare è dietro. Stiamo combattendo con l’Urbanistica cercando di capire che cosa dobbiamo fare per poter sbloccare questa situazione e ampliare il cimitero». Munzittu vuole risolvere il problema al più preso: «È da due anni che stiamo combattendo. Tra Provincia del sud Sardegna, Urbanistica, intanto il tempo passa: chiediamo di darci una mano anche perché un paese piccolo non può permettersi due cimiteri. Siamo in emergenza e stiamo cercando di ottenere l’autorizzazione: non abbiamo altri posti per i loculi».

Negli ultimi giorni, oltre al sindaco Antonino Munzittu, ha parlato della situazione anche l’assessore Alberto Secci: «Nell’ultima settimana abbiamo parlato con l’assessorato regionale che è pronto ad aiutarci», spiega Secci. «Si è reso disponibile e ora aspetta una documentazione». Oggi i loculi sono praticamente finiti: per poter seppellire un defunto si devono requisire loculi già assegnati. «Stiamo verificando con l’ingegnere del Comune l’assetto idrogeologico dato che non è stato mai fatto - assicura Secci - Stiamo cercando di pianificare il sistema che ci serve per avere più loculi nel più breve tempo. Dobbiamo cambiare le carte in tavola cercando di dare più spazi rapidi ma urgenti (sarebbe stato meglio fosse una spazio definitivo)».

