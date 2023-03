Cimitero comunale,  via ai lavori dopo anni di attesa  

L’ambizione era di trasformarlo in cimitero monumentale. La dura realtà è che versa in condizioni così malconce che serviva un piano generale e straordinario per sottrarlo dall’abbandono. Quel piano adesso c’è. L’ha messo a punto la Somica e si comincia per gradi ma, come spiega il nuovo amministratore Nicola Collu: «Si arriverà a metter mano a parti su cui da tempo per svariati motivi non si è riusciti a intervenire».

I disagi

Nel camposanto che da oltre 80 anni sorge a ridosso di Medadeddu, ci sono zone in cui sembra di essersi fermati al 1938. Il viale centrale che porta alla cappella con l’imponente arco in stile razionalista, è affiancato da pini le cui radici hanno divelto i lastroni di granito con “effetto terremoto”. Impossibile accedervi. La recinzione è collassata alla sinistra dell’ingresso: ciò che un muratore alle prime armi avrebbe potuto fare in mezza giornata, è sempre stato impedito, come hanno affermato le amministrazioni municipali succedutesi da 20 anni, da carenze di bilancio e dalla necessità di chiedere il permesso alla Sovrintendenza ai Beni storici. Intanto però la sistemazione della pavimentazione è uno dei lavori che Somica ha messo nella lista delle cose da fare «nell’ambito di pacchetto di interventi – spiega il manager – di cui si è interloquito con gli assessorati ai Lavori pubblici, alle Manutenzioni, alle Politiche sociali».

I lavori

Su partirà da una serie di manutenzioni non più rimandabili tra i loculi, scalette malandate e i viali dove i cittadini, soprattutto i più anziani, hanno in passato segnalato svariati problemi. «In un secondo momento il Comune provvederà allo smantellamento dei lastroni divelti e il riposizionamento», precisa Collu che annuncia anche «l’avvio a breve di un nuovo sistema di raccolta differenziata all’interno del cimitero per gli utenti perché al momento ci pensano i nostri operatori. Ci sarà invece un’isola ecologica dove gli utenti potranno lasciare i rifiuti differenziati». Novità per quanto riguarda le scalette in metallo: «Quelle indecenti le abbiamo ritirate, adesso ne compriamo quindici nuove». Previsto poi un impianto di videosorveglianza (non sono mancati atti di vandalismo), «e sarà necessario introdurre il divieto di fumare, per motivi di decoro e di sicurezza».Si tratta di lavori per circa 2-300mila euro. Giorni fa è stato installazione anche installato un defibrillatore donato dai volontari Asvoc insieme a un corso di formazione del personale per l’utilizzo.