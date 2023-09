Cimitero comunale,  ultimati i nuovi loculi  

Sono terminati i lavori per la realizzazione di nuovi loculi in file sopraelevate nel cimitero di via Giulio Cesare; si tratta del quarto lotto dell’intervento di ampliamento. Per permettere l’esecuzione dell’opera, le salme di alcuni defunti erano state trasferite in tombe provvisorie. Ora possono essere tumulate definitivamente nei nuovi loculi, senza spese a carico dei familiari, i quali a breve sapranno quando avverrà la tumulazione. Se la concessione è scaduta nel corso dei lavori, il Comune provvederà a rilasciarne una nuova ai congiunti.

RIPRODUZIONE RISERVATA