Cimitero comunale invaso dalle api 

Il cimitero di Villaperuccio è stato chiuso perché invaso dalle api. Mercoledì mattina alcune persone che si erano recate al camposanto per portare dei fiori ai propri cari, hanno notato la presenza di alcune api che volavano nei pressi di alcuni loculi, nella parte nuova del cimitero. Una di queste ha allertato il sindaco Marcellino Piras che si è recato sul posto ed ha provveduto alla chiusura immediata del cimitero per garantire la sicurezza. Nel pomeriggio alcuni esperti si sono recati sul posto per provare a recuperare lo sciame, ma senza risultato. Nel pomeriggio di ieri è stato chiamato Davide Collu, titolare dell'azienda apistica Antigorius, che con molta pazienza, attraverso l'uso dell'affumicatore, è riuscito a fare uscire lo sciame. Collu ha precisato che «lo sciame si è introdotto almeno una settimana fa, stava sicuramente costruendo il favo e forse deponendo le uova». Le api si erano introdotte in un'intercapedine lunga intorno ai 9 metri, infatti le operazioni di recupero hanno richiesto circa tre ore. Entro oggi si presume di arniare l'intero sciame». Per la presenza delle api sono stati allertati i carabinieri della stazione di Santadi che, per questioni di sicurezza pubblica, hanno presenziato alle operazioni di recupero. Il sindaco si dichiara soddisfatto: «Una buona azione è stata compiuta, poiché le api, rappresentano un patrimonio per l'ambiente e per l’uomo».

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