Cimitero chiuso, protestano cittadini e opposizione. Il disagio è dovuto al passaggio alla nuova ditta che ha vinto l’appalto per la gestione del camposanto.

In tanti, all’improvviso si sono ritrovati davanti ai cancelli chiusi senza conoscere le motivazioni del disagio. Il sindaco Ignazio Locci ha precisato che si tratta di un problema che sarà risolto già da giovedì mattina. «Gli orari saranno sostanzialmente quelli che erano in vigore precedentemente - ha detto il sindaco - e proprio in queste ore è entrata in attività la nuova appaltatrice che è la coop Atlantide di Sant’Antioco, vincitrice dell’appalto. Abbiamo investito il doppio, cioè oltre 80 mila euro e ci sarà anche la manutenzione del viale centrale della parte vecchia del cimitero. Per gli orari e i disagi, non farei nessun allarmismo. Si è trattata di una defaiance nella ripartenza del servizio». Non la pensa così l’opposizione che invece, sull’argomento attacca: «Trovo che questa situazione evidenzi grande superficialità - ha detto Ester Fadda - ma anche mancanza di rispetto, non solo per i nostri concittadini che fanno visita ai loro cari defunti in cimitero, ma anche nei confronti dei commercianti che hanno i box nel piazzale. Tramite loro, l’amministrazione avrebbe dovuto fornire le informazioni ai cittadini che invece hanno trovato i cancelli chiusi».

