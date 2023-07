Cimitero chiuso per la posa dei loculi 

Camposanto off limits per lavori. Con un’ordinanza il sindaco di Serramanna Gabriele Littera ha disposto la chiusura del cimitero comunale per consentire la sistemazione dei nuovi loculi: oggi e nel pomeriggio di domani non sarà possibile far visita ai defunti.

«Al fine di consentire la movimentazione dei mezzi e l’esecuzione di tutte le operazioni relative alla posa in opera di nuovi loculi nel “nuovo cimitero comunale”, si rende necessario per motivi di sicurezza, interdire l’accesso a tutte le persone estranee ai lavori», si legge nel documento pubblicato sul sito istituzionale. La necessità di disporre con la massima urgenza dei nuovi loculi è dettata dalla mancanza di spazio per nuove tumulazioni. Per questo l’amministrazione ha provveduto all’acquisto dei loculi prefabbricati che saranno consegnati e sistemati oggi e domani. ( ig. pil. )

RIPRODUZIONE RISERVATA