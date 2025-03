Cimitero chiuso, corteo funebre in attesa  

La salma ha trovato le porte del camposanto sbarrate. Attimi di sgomento e venti lunghissimi minuti di attesa. Prima che venisse deciso di aprire il cancello con uno smeriglio e consentire al defunto di raggiungere la sua finale destinazione terrena. Ieri pomeriggio il corteo partito dalla cattedrale di Santa Maddalena ha impiegato pochi minuti per raggiungere il cimitero. Ma per motivi sconosciuti, forse una banale mancanza di comunicazione tra i diversi attori coinvolti, familiari e amici hanno trovato le porte chiuse. Decine di telefonate tra cittadini, amministratori e gestori della struttura, non sono riuscite a risolvere la questione in un tempo ragionevole. Con il passare dei minuti aumentava anche lo sdegno da parte dei familiari per una situazione più che spiacevole. Non riuscendo a venire a capo dell’enigma delle chiavi si è quindi deciso di procedere forzando la serratura. Pochi colpi di smeriglio e il corteo è potuto entrare in camposanto ad accompagnare il defunto nell’ultimo tratto di strada. «Una situazione spiacevole, stiamo cercando di verificare eventuali responsabilità», osserva il delegato ai servizi cimiteriali Renato Pilia.

RIPRODUZIONE RISERVATA