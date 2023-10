Cimitero: arrivano le panchine, una scala e nuovi loculi 

Il cimitero comunale di San Gavino, dopo i recenti interventi che hanno permesso il miglioramento della cura del verde e degli spazi interni, diventa sempre più accogliente soprattutto per venire incontro alle esigenze delle persone anziane che lo frequentano per portare un fiore ai propri cari e raccogliersi in preghiera per chi non c’è più.

Nell’avanzo libero del bilancio comunale sono stati inseriti 32.802 euro per investimenti in questo ambito, come rimarca l’assessore Libero Lai: «Abbiamo previsto alcuni acquisti. Avremo una nuova scala porta feretri e la collocazione di diverse panchine per consentire piccole pause ai visitatori. Inoltre abbiamo pensato anche all’automazione dell’apertura del cimitero». Altri 80 mila euro, aggiunge Lai, sempre derivanti dall’avanzo libero del bilancio, serviranno per realizzare nuovi loculi.

Gli interventi previsti permetteranno il miglioramento delle criticità attuali. La scala per l’accesso ai piani più alti dei loculi si presenza instabile ed è difficile spostarla, soprattutto per le persone anziane. In più salire sui gradini per raggiungere le sepolture più alte diventa un’impresa.

I cittadini chiedono a gran voce anche un sistema di videosorveglianza visti i continui furti di fiori e vasi che vanno avanti da diverse settimane e offendono la memoria dei cari estinti.

RIPRODUZIONE RISERVATA