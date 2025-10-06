VaiOnline
Alghero.
07 ottobre 2025 alle 00:28

Cimitero, ala interdetta da aprile 

A sei mesi dal grave incidente che aveva visto una donna cadere all’interno di una tomba per il cedimento di una lastra, una parte del cimitero di Alghero resta ancora interdetta al pubblico. A sollevare il caso sono le opposizioni, con Forza Italia e Lega che denunciano ritardi e incuria da parte dell’amministrazione comunale. «Eravamo convinti che la tragedia sfiorata ad aprile avesse suonato la sveglia all’amministrazione Cacciotto – afferma il consigliere nazionale di Forza Italia, Marco Tedde – invece, a distanza di sei mesi, nessuna manutenzione immediata è stata eseguita». Critico anche il consigliere della Lega Michele Pais, che denuncia l’assenza di lavori concreti. «Solo transenne e nastri delimitano una vasta area inaccessibile. Molti cittadini, spinti dall’affetto per i propri defunti, entrano comunque, mettendo a rischio la propria incolumità». Pais annuncia inoltre un’interrogazione e la richiesta di convocazione della commissione competente. Non tarda la replica del presidente della Commissione Cimiteriale, Christian Mulas, che assicura l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del “Campo 15”. «Stiamo operando in sinergia con l’assessore Marinaro per garantire decoro e sicurezza. Ben vengano le segnalazioni dell’opposizione su un tema che tocca la dignità dei defunti e delle loro famiglie». (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

