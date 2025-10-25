VaiOnline
Alghero.
26 ottobre 2025 alle 00:32

Cimitero, agibile per la giornata dei defunti grazie a una passerella

In occasione della commemorazione dei defunti, il cimitero comunale sarà interamente agibile, compreso il famoso Campo 15, l’area chiusa nei mesi scorsi dopo l’incidente che aveva coinvolto una donna, caduta in una fossa profonda due metri. In attesa dei lavori per la messa in sicurezza, gli operai hanno già installato una passerella provvisoria. Lo ha confermato il presidente della commissione consiliare Cimiteriale Christian Mulas, reduce da una riunione, avvenuta nei giorni scorsi, alla presenza dell’assessore ai Servizi cimiteriali Francesco Marinaro, dei dirigenti comunali. Durante l’incontro sono state affrontate le principali criticità strutturali del cimitero, con particolare riferimento ai blocchi 1 e 4, interessati da cedimenti e deterioramenti dei camminamenti. È stata inoltre discussa la realizzazione di 264 nuovi loculi e illustrato il progetto di riqualificazione, finanziato con oltre un milione di euro tra fondi regionali e comunali. Mulas e Marinaro hanno ribadito l’urgenza di procedere con gli interventi di consolidamento del Campo 15, che tornerà presto accessibile. Tra le proposte anche l’abbattimento del muro divisorio tra la parte storica e quella nuova e l’installazione di servizi igienici nella zona che ne è priva. Nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo.(c.fi.)

