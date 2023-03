Cimiteri, degrado monumentale 

Tra manufatti sfondati, macerie abbandonate ed erbacce incolte, altro che eterno riposo. Se la città dei “vivi” non brilla per pulizia e decoro, quella destinata alla sepoltura dei defunti non se la cava meglio. Ad Oristano e nelle frazioni far visita ai propri cari in camposanto significa non solo affrontare il dolore della perdita, ma anche trovarsi di fronte ad uno scempio di noncuranza e disordine. La denuncia è dei consiglieri di minoranza che sull’argomento hanno presentato un’interpellanza al sindaco e alla Giunta. «I cimiteri di Oristano e frazioni versano in uno stato di incuria visibile a tutti, segnalata più volte da diversi consiglieri comunali e da tanti cittadini - afferma il primo firmatario Efisio Sanna, capogruppo di Oristano Più ed ex assessore ai Lavori pubblici con delega ai servizi cimiteriali - anche la parte più recente del cimitero di Oristano, quella denominata San Paolo, è lasciata in condizioni indecorose».

L’ala monumentale

Sterpaglie sui muri perimetrali, rastrelliere arrugginite e vecchia cartellonista abbandonata accolgono esternamente i visitatori. All’interno, tra i viali in più punti lasciati scoperti da un sottile strato di ghiaia, crescono le erbacce. Nell’ala monumentale la situazione è drammatica. «La parte più antica del cimitero di San Pietro possiede caratteristiche e manufatti di grande interesse sotto il profilo storico, artistico e architettonico che andrebbero rivalutate e meriterebbero una maggiore attenzione», ricorda Sanna. «E invece tombe divelte e cumuli di macerie e avvallamenti rendono perfino pericoloso il passaggio. A fare da contorno, fontanelle con funzionalità ridotta e con un’estetica improponibile - aggiungono Francesca Marchi, Umberto Marcoli, Carla della Volpe (Oristano Più), Maria Obinu, Giuseppe Obinu, Massimiliano Daga (Pd) e Francesco Federico (Oristano Democratica e possibile) - scale vetuste e pericolose, transenne posizionate con carattere d’urgenza e ancora lì dopo moltissimo tempo, servizi igienici fatiscenti e zone destinate alle inumazioni in condizioni precarie».

Nelle frazioni

La situazione non migliora a Silì, Massama, Nuraxinieddu e Donigala. Nell’interpellanza la minoranza chiede di sapere «chi detiene la responsabilità del decoro, della pulizia, della manutenzione e cura del verde dei cimiteri, quali prestazioni deve garantire la Oristano servizi, con quanto personale e con quali costi per il Comune».