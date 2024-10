Cimiteri, da domani orario continuato 

In occasione del periodo tradizionalmente dedicato alla commemorazione dei defunti, i tre cimiteri cittadini di San Michele, Bonaria e Pirri si preparano ad accogliere una gran folla di cittadini desiderosi, come ogni anno, di dedicare un pensiero e un mazzo di fiori ai propri cari che non ci sono più.

Da domani al 3 novembre sono previsti orari di apertura straordinari: dalle 8 fino alle 17,30 senza interruzione. A San Michele sarà sospeso l'accesso per i veicoli privati in possesso di pass, in compenso sarà attivo (come peraltro anche a Bonaria) il servizio di trasporto interno gratuito. Saranno inoltre operativi gli uffici del front office per garantire assistenza. «È nostro intendimento», afferma la vicesindaca con delega ai Servizi cimiteriali, Maria Cristina Mancini, «consentire ai cittadini di poter fruire dei cimiteri nella maniera più serena e confortevole possibile».

Bonaria

Il cimitero monumentale resterà aperto per tutta la settimana, anziché solo per quattro giorni come normalmente avviene. «In prospettiva», spiega la vicesindaca, «ci piacerebbe tenere aperto Bonaria tutti i giorni. L'obiettivo finale è trasformare il cimitero monumentale in parco urbano a beneficio dei cagliaritani e dei turisti». Ovviamente per ottenere un risultato del genere il cimitero dovrà essere prima riqualificato e sarà necessario un incremento del personale. «Non sarà semplice, ma io ho l'ossessione di rimettere a posto tutti i cimiteri cagliaritani. Un grosso problema è però proprio la carenza di personale che ci strangola, basti pensare che tra San Michele, Bonaria e Pirri abbiamo in tutto appena 12 dipendenti fissi».

San Michele

«Ho già effettuato diversi sopralluoghi a San Michele: la situazione che ho trovato richiede importanti interventi. Già da luglio sono stati avviati quelli più urgenti. Per porre rimedio alle attuali condizioni abbiamo cercato di promuovere non solo nuovi progetti e abbiamo definito quelli già avviati, in attesa di un più complessivo restyling per il quale occorrerà stanziare importanti risorse».

I lavori di restauro della cappella dovrebbero concludersi nel primo semestre del 2025. «L’intervento riguarda gli intonaci e i cornicioni. Per l’affidamento abbiamo optato per una gara semplificata». Parallelamente si punta a liberare i loculi esistenti le cui concessioni trentennali sono scadute e non sono state rinnovate. «Saranno sanificati e riutilizzati, mentre quelli nuovi verranno impiegati solo in caso di necessità. Vogliamo far cessare il consumo di suolo, insomma, e avviare un circolo virtuoso». Evidente, infine, la necessità di una più decorosa sistemazione dell’area esterna «che agevoli l’attività dei fiorai e si armonizzi con il contesto architettonico e spirituale del sito». La questione verrà indagata di concerto con tutti gli assessorati coinvolti.

Pirri

Il cimitero di via Murat, inaugurato nel 1913, è invece alle prese, ormai da vent'anni, con la carenza di loculi. Il progetto di ampliamento verso la pineta (1000 nuovi loculi e 300 nicchie per le ceneri) non ha ancora trovato attuazione. I lavori dovevano iniziare due anni fa, ma si continua a rinviare. Colpa della burocrazia.

