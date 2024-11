Cimiteri, 18 milioni per i restauri  

«I lavori di ampliamento del cimitero di Pirri potrebbero partire già nei primi mesi del 2025. Per Bonaria, invece, trattandosi di interventi che riguardano una zona vincolata, si è in attesa delle necessarie autorizzazioni e si utilizzerà tutto il 2025 per definizione progettuale, gara, conferenze di servizio e acquisizione pareri: si prevede pertanto l'avvio dei lavori nel 2026. Per San Michele, infine, i lavori partiranno subito». Ad annunciarlo, illustrando tempi e costi degli interventi previsti nei tre cimiteri cittadini, è la vicesindaca, con delega ai Servizi cimiteriali, Maria Cristina Mancini.

Pirri

Per il camposanto di via Murat ci sarà finalmente l’ampliamento atteso da 20 anni. «Sarà necessario espiantare alcuni alberi», riferisce Mancini, «che saranno acclimatati in vivaio per due anni e poi reimpiantati». I collegamenti con la struttura cimiteriale storica permetteranno un accesso agevole, con abbattimento delle barriere architettoniche. «Si metterà mano a impianti e pavimentazioni, sarà realizzato un sistema di videosorveglianza e si completerà l'opera con la manutenzione dei prospetti e nuovi arredi». Il primo progetto è stato revisionato e il quadro economico è passato da 2,5 a 3,2 milioni. «Grazie all'intenso lavoro della commissione Bilancio e Tributi e all’impegno del suo presidente, Giovanni Porrà, sono stati stanziati i 700mila euro che servivano». «Sono consapevole delle necessità della comunità di Pirri», dice Porrà, «sono soddisfatto per l’assegnazione delle risorse necessarie per avviare finalmente i lavori».

San Michele

Si partirà dal risanamento conservativo della cappella, per il quale saranno spesi 206mila euro. Sarà inoltre eseguita la bonifica dal guano di piccione, la verifica strutturale del solaio, la pulizia delle terrazze, la verifica degli impianti di scarico e l’impermeabilizzazione. La consegna dei lavori è prevista per lunedì. Il servizio Verde provvederà alla potatura delle piante lungo il perimetro della chiesa. «Oltre alla cappella», conclude la vicesindaca, «nei limiti delle risorse saranno revisionati gli impianti idrico-sanitari, sostituiti i servizi igienici e sistemati gli intonaci».

Bonaria

L’intervento va dal restauro dei beni monumentali al completamento e alla riqualificazione degli accessi, dalla risoluzione di problematiche geologiche e idrogeologiche (costoni rocciosi e cripte) alla cura del verde e alla valorizzazione dei plessi di valore archeologico. «L’amministrazione ha già approvato il progetto di fattibilità», aggiunge, «il fabbisogno è di 38 milioni, per l'avvio degli interventi ne abbiamo 13,5. È nostro obiettivo rivitalizzare il sito, anche in chiave culturale-turistica». Tra le opere previste: l’eliminazione delle strutture provvisorie nell'Orto delle Palme, il rifacimento degli impianti, la creazione di spazi per implementare i servizi e la realizzazione di un tempio per la dispersione delle ceneri.

RIPRODUZIONE RISERVATA