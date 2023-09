Cimici, in azione il bonificatore 

Precauzioni e piccoli accorgimenti che tutti seguivano alla lettera. Dai personaggi con curriculum criminale di spessore agli insospettabili politici e professionisti, ognuno cercava di tenere le comunicazioni riservate e il più lontano possibile dalle forze dell’ordine. Ma il gruppo di “amici”, ben sapendo di poter finire sotto i radar dei carabinieri, secondo gli inquirenti si dota anche di un “bonificatore” esperto e affidabile, un tecnico specializzato nel rilevamento di microspie telefoniche e ambientali. Paolo Murgia, 54 anni originario della Francia e residente a Orgosolo, sarebbe l’uomo di fiducia che periodicamente viene chiamato per bonificare cellulari, auto e garage. Ruolo importante che, di fatto, ne fa un componente stabile dell’organizzazione. Gli costa il carcere con l’accusa di associazione mafiosa (insieme ad altri 12 e ai 18 indagati finiti ai domiciliari). E come scrive il gip Michele Contini nell’ordinanza «il suo apporto tecnico è indispensabile per il perdurare dei traffici illeciti dell’associazione».

Pronto intervento

Murgia è un vero esperto, sempre disponibile con interventi immediati ad ogni chiamata. Ottobre 2019: Nicolò Cossu ha problemi di accensione della sua auto e chiede a Tonino Crissantu di chiamare Paoletto: Ho la macchina che non parte. Stamattina l’ho usata… tutto tranquillo, adesso mi sembra che la batteria non sta funzionando. Vedi se c’è Paoletto . Secondo il gip in attesa del “bonificatore”, Cossu insieme all’ex assessora Gabriella Murgia e a Crissantu cerca di capire l’origine del problema e, scrive il giudice Contini, «dai commenti che scambiarono, lasciano intendere molto chiaramente che sospettassero la presenza di una microspia». Il giorno dopo continuano i controlli ma non trovano la “cimice” che, come emerge dagli atti d’indagine, era stata effettivamente installata dagli investigatori.

Le tecniche

Alla tecnologia del Raggruppamento operativo speciale e degli investigatori della Dda, Murgia cerca di rispondere con strumenti di ultima generazione. A marzo 2021 contatta il titolare di una ditta di prodotti tecnologici online e acquista un macchinario per rilevare le microspie. Un mese dopo acquista un modello di scanner più evoluto per rilevare dispositivi di registrazioni ambientali. E subito arriva la richiesta per un nuovo intervento sulla Mercedes di Nicolò Cossu, era il 16 aprile 2021. Alle 21.48 Murgia inizia l’ispezione del veicolo ma non trova nulla e dice all’amico “Cioccolato”: Te lo prendi a casa tua, capito? Lo prendi dove parcheggi l’auto nel garage, lo lasci un po’… è facile come funziona. Comunque per questa tranquillo, non ce n’è . Il 29 settembre 2021, dopo l’incontro con Desiderio Mulas per organizzare un traffico di stupefacenti, Cossu chiede a Paolo Murgia un’altra ispezione. Un’ora dopo l’apparato di intercettazione ambientale installato sulla Mercedes smette di dare segnali: la microspia era stata disattivata. Talvolta utilizzavano anche un dispositivo ad allarme sonoro per cercare di stanare “cimici” installate dalle forze dell’ordine.

Gli sviluppi

Questa massima attenzione da parte del gruppo ha reso più complicato il lavoro degli investigatori che periodicamente si sono ritrovati davanti ad auto “ripulite”, anche se poi sono riusciti a chiudere il cerchio. Si tratta di una prima e delicata fase d’indagine che va avanti, non sono esclusi ulteriori colpi di scena. La rete di relazioni è ampia, lo scambio di favori è stato continuo in un ambiente che si è caratterizzato anche per una grande omertà, effetto di quella forza intimidatoria tipica dell’associazione mafiosa contestata dalla magistratura.

