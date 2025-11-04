VaiOnline
Arbus.
04 novembre 2025 alle 01:21

Cimeli di guerra in dono al museo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«La donazione al museo di Arbus di alcuni cimeli della Prima guerra mondiale, simboli di storia locale, nasce con con la speranza che altri contribuiranno a rendere l’esposizione sempre più interessante»: la presidente dell’Auser della cittadina del Linas, Elisa Caddeo, racconta i motivi alla base del dono al museo “Antonio Corda - arti e mestieri antichi della Sardegna”.

Si tratta di due bandiere, una dell’”Associazione nazionale combattenti-reduci di Arbus”, l’altra delle “Caduti dispersi in guerra”. E poi di un attestato con la croce al Merito di Guerra rilasciato dal ministero nel 1925 a Caddeo Giovanni morto a soli 19 anni e di un elmetto della Prima guerra mondiale ritrovato in soffitta, il libro “Uno sguardo alla nostra storia” di Agnese Caddeo e Lorenzo di Biase arricchiscono l’offerta.

«L’impegno – ricorda Caddeo- che il 4 novembre di ogni anno l’Auser porti in corteo le bandiere, un doveroso gesto in ricordo della promessa ai donatari». La cerimonia di consegna “Ricordare mai dimenticare” oggi, alle 17, nella sede del museo in via Giardini. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La Lazio punisce un buon Cagliari

La squadra di Pisacane costruisce ma non segna, finisce 2-0 
Inchiesta

C’erano una volta i mandorli: «Distrutti da caldo e siccità»

A Sinnai si seccano oltre mille piante dei fratelli Pilleri 
Paolo Carta
Il focus

Crescere nei territori, la nuova sfida del M5S avvantaggia Solinas

Il consigliere regionale favorito rispetto alla senatrice Licheri 
Alessandra Carta
Orecchioni (Policlinico): ogni problema viene centralizzato. Mascia (Cimo): ricostruire la rete

Accessi impropri, Pronto soccorso in tilt

Il territorio non riesce a “filtrare”, fino al 40% di codici bianchi e verdi 
Cristina Cossu
Il caso.

Sorgono, il referto per una frattura? A dicembre

Giorgio Ignazio Onano
Regione

Scuola sarda, nuovi tagli «Per ogni aula in meno c’è un paese che muore»

Considerate a rischio 9 autonomie Ma il dg Feliziani: «Non sarà così» 
Sara Marci
Giustizia

Referendum, raccolta firme in Parlamento

Serve l’ok di 80 deputati e 40 senatori, poi le liste al vaglio della Cassazione 