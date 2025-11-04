Cimeli di guerra in dono al museo 

«La donazione al museo di Arbus di alcuni cimeli della Prima guerra mondiale, simboli di storia locale, nasce con con la speranza che altri contribuiranno a rendere l’esposizione sempre più interessante»: la presidente dell’Auser della cittadina del Linas, Elisa Caddeo, racconta i motivi alla base del dono al museo “Antonio Corda - arti e mestieri antichi della Sardegna”.

Si tratta di due bandiere, una dell’”Associazione nazionale combattenti-reduci di Arbus”, l’altra delle “Caduti dispersi in guerra”. E poi di un attestato con la croce al Merito di Guerra rilasciato dal ministero nel 1925 a Caddeo Giovanni morto a soli 19 anni e di un elmetto della Prima guerra mondiale ritrovato in soffitta, il libro “Uno sguardo alla nostra storia” di Agnese Caddeo e Lorenzo di Biase arricchiscono l’offerta.

«L’impegno – ricorda Caddeo- che il 4 novembre di ogni anno l’Auser porti in corteo le bandiere, un doveroso gesto in ricordo della promessa ai donatari». La cerimonia di consegna “Ricordare mai dimenticare” oggi, alle 17, nella sede del museo in via Giardini. (s. r.)

