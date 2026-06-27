Ciliegie, una festa tra cantine e vino 

È sempre lei la regina della festa. Centro storico invaso dai visitatori a caccia di delizie nelle cantine del centro. Lanusei festeggia il prodotto simbolo del proprio territorio e lo fa ne migliore dei modi aprendo nel migliore dei modi la stagione tra un bicchiere e l’altro c’è spazio per la musica tradizionale e il ritmo samba dei Mistura Fluo. A inaugurare la parte istituzionale il convegno, ieri mattina, sulla cerasicoltura. Premiato il lavoro dei tanti gruppi di ragazzi che da mesi si preparano all’appuntamento con la fiera, in ogni cantina un piatto tipico, un bicchiere di vino per una via crucis sui generis nei saliscendi che caratterizzano la cittadina. La fiera delle ciliegie arrivata all’edizione numero 41, orchestrata da Pro Loco e Comune di Lanusei, oggi rinnova l’appuntamento con alcuni imperdibili momenti tra cui la sfilata dei gruppi folk provenienti da diverse parti dell’Isola, alle 9, e la degustazione delle ciliegie in piazza. (fr.l.)

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