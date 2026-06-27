VaiOnline
Lanusei.
28 giugno 2026 alle 00:07

Ciliegie, una festa tra cantine e vino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È sempre lei la regina della festa. Centro storico invaso dai visitatori a caccia di delizie nelle cantine del centro. Lanusei festeggia il prodotto simbolo del proprio territorio e lo fa ne migliore dei modi aprendo nel migliore dei modi la stagione tra un bicchiere e l’altro c’è spazio per la musica tradizionale e il ritmo samba dei Mistura Fluo. A inaugurare la parte istituzionale il convegno, ieri mattina, sulla cerasicoltura. Premiato il lavoro dei tanti gruppi di ragazzi che da mesi si preparano all’appuntamento con la fiera, in ogni cantina un piatto tipico, un bicchiere di vino per una via crucis sui generis nei saliscendi che caratterizzano la cittadina. La fiera delle ciliegie arrivata all’edizione numero 41, orchestrata da Pro Loco e Comune di Lanusei, oggi rinnova l’appuntamento con alcuni imperdibili momenti tra cui la sfilata dei gruppi folk provenienti da diverse parti dell’Isola, alle 9, e la degustazione delle ciliegie in piazza. (fr.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Incidente sul lavoro

Cade dal ponteggio del “suo” palazzo: muore un impresario

Olbia, la tragica fine di Renato Mariotti Il lutto: «Quel cantiere era la sua vita» 
Andrea Busia
La sfilata

Sardegna Pride, la festa dei trentamila

Un fiume arcobaleno invade Cagliari: «Siamo il popolo disordinato ma buono» 
Alessandra Ragas
Regione

Addio a Rais, presidente della svolta

Socialista craxiano, guidò nel 1980 la prima Giunta senza la Dc 
Giuseppe Meloni
Il dibattito

Legge elettorale, preferenze in bilico

La Lega spegne l’entusiamo di FdI: «Se insistono, riforma a rischio» 
Roma

Massacrati a colpi di mannaia

Padre, madre e bimba. Grave il figlio 20enne. Caccia a un loro conoscente 
Il sisma

La terra trema ancora, si scava tra i cadaveri Italiani in prima linea

Venezuela, Rodriguez ringrazia Meloni In campo Vigili del fuoco e Protezione civile 