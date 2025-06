Ciliegie, la sagra ha fatto centro 

A Villacidro il mese di giugno si apre con il profumo delle ciliegie e l’energia di una comunità che si stringe attorno alla sua festa più amata. Torna la sagra delle Ciliegie, che quest’anno raggiunge il traguardo della 51ª edizione.

È cominciata sabato, si concluderà oggi tra il parco e la piazza Dessì. Organizzata dalla Pro Loco di Villacidro, la manifestazione – che nei primi giorni ha visto una grande partecipazione – si conferma un punto di riferimento per la promozione dei prodotti locali, della tradizione contadina e del folklore sardo, con un programma ricchissimo che unisce gastronomia, musica e spettacoli.

La Pro Loco

Grande l’entusiasmo della Pro Loco, come racconta il presidente Giovanni Antonio Nurchis, 58 anni: «Questa sagra è il frutto dell’impegno e dell’amore di un’intera comunità. È bello vedere quanto sia cresciuta. Ogni anno aggiungiamo qualcosa in più: quest’anno abbiamo voluto estendere la festa anche al lunedì, dando spazio alle scuole e ai balli popolari. Non è facile, gli sforzi sono tanti, ma la gioia di vedere la piazza piena, le famiglie che si ritrovano, i bambini che si divertono: è impagabile. Aspettiamo tutti, davvero tutti, per vivere insieme una festa che parla di noi, della nostra terra e delle nostre radici».

Tra gli stand

Dopo la giornata inaugurale di sabato, ieri alle 9 con la riapertura degli stand e alle 12.30 il pranzo curato dalla Pro Loco. Nel pomeriggio, alle 18.30, la sfilata delle maschere tradizionali, i “Boes e Merdules” di Ottana, le “Janas di Maiste”, Su Trumentu di Sant’Ignazio e i messadoris, accompagnati da trattori d’epoca e produzioni locali, tra due ali di folla.

La novità di quest’anno è la giornata odierna, che ospiterà appuntamenti pensati per le famiglie e i più giovani. Alle 17.30, il palco sarà dei ragazzi dell’istituto comprensivo Antioco Loru con il concerto “Suona con noi”. Alle 21 si ballerà in piazza con il gruppo “Dilliriana” e la musica tradizionale sarda.

E le ciliegie? Ieri sono andate a ruba, alla fine i produttori di Villacidro sono riusciti ad accontentare tutti i visitatori. Il prezzo? Otto euro al chilo per un prodotto di altissima qualità non ancora al top della maturazione. Un successo anche il pranzo organizzato dalla Pro Loco: 500 i pasti serviti.

