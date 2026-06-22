Ciliegie, festa sempre più ricca 

Solo ciliegie di Lanusei. Sua maestà da queste parti ha un’anima dolcissima e generosa. La fiera della ciliegia compie 41 anni e potrà essere assaporata anche nelle sue golose declinazioni: granite, biscotti, ciambelline, plin plin, liquori, marmellate e confetture. La fiera nel fine settimana andrà il calendario di Primavera nel cuore della Sardegna. Quattordici cantine per un percorso enogastronomico nel cuore antico dell’abitato.

Dolci delizie

Un viaggio tra i sapori della cucina lanuseina e sarda e poi musica, mostre, spettacoli, giochi e balli completeranno il programma. La Pro Loco e il Comune sono al lavoro da tempo per realizzare uno degli eventi più importanti per la cittadina. «La fiera è sempre molto attesa – spiega il presidente Pro Loco Giandomenico Contu – lavoriamo in maniera continuativa ed è sempre un successo in crescendo perché nel corso degli anni sono state fatte tante migliorie. Quest’anno ci sarà qualche nuova cantina ad affiancare quelle storiche. Questa festa apre la stagione turistica con tanti visitatori anche dai paesi limitrofi ed è apprezzata da giovani e anziani, è davvero per tutte le età, per chi l’ha sempre conosciuta e per chi la vede per la prima volta». Una tentazione irrinunciabile.

Le date

Quattro giorni, dal 25 al 28 giugno, di allegria e appuntamenti. Il clou sabato e domenica con l’apertura degli stand. Il 27 giugno la sala consiliare del municipio ospiterà, alle 11, il convegno sulla cerasicoltura a cura dell’associazione nazionale città delle ciliegie. Il percorso “Ciliegie tra forni e cantine” aprirà dalle 12. Spazio al divertimento dalle 16 in piazza Vittorio Emanuele con lo sputo del nocciolo, terza edizione, la gara della meccanica e la corsa con i sacchi. Alle 20 si esibiranno i gruppi Mistura Fluo e Tenore d’Ogliastra e alle 22 balli in piazza con Unu sero festende. Domenica dalle 9 sfileranno i gruppi folk provenienti da undici paesi sardi, alle 18 sarà la volta delle maschere tradizionali, alle 19 ciliegie per tutti in piazza e alle 21 balli sardi. Dal 25 al 28 tutti i giorni, dalle 9.30 alle 19, sarà possibile visitare il parco archeologico al bosco Seleni e dalle 17, sempre tutti i giorni, il museo Ferrai con gli hobbisti e la mostra Liberamente, realizzata dagli alunni del comprensivo, in via Trento l’esposizione di ceramiche e artigianato e in via Marconi la fiera del dolce. «La sagra apre l’estate lanuseina, è una vetrina importante, unisce l’enogastronomia e la tradizione alla cultura – spiega l’assessora al turismo Francesca Loi - il viaggiatore ha l’opportunità di vedere Lanusei in festa, ricca sotto ogni punto di vista. Noi amministratori crediamo e speriamo che la fiera sia un crescendo di emozioni e possa suscitare in chi viene la voglia di tornare qui anche in altri contesti».

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