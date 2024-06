Ciliegie, è una sagra  da record assoluto: migliaia di visitatori 

Una stagione straordinaria per la qualità e il gusto delle ciliegie, meno per la quantità. Insomma, non tante ciliegie ma tutte gustosissime e sane. Organizzata dall’associazione “Is pastoris de Brucei” in collaborazione del Comune, si è svolta ieri l’attesa festa delle ciliegie, tra una mostra mercato, l’apertura di punti ristoro, il suono delle launeddas, l’esposizione delle Vespe d’epoca, il suono delle launeddas e della fisarmonica e la degustazione della famosissime ciliegie di Burcei. Non tante, ma buonissime davvero. Due gli assaggi gratuiti offerte da “Is pastoris de brucei”. «Ne abbiamo acquistato due quintali e mezzo da alcuni produttori -ha detto la presidente dell’associazione, Glorinda Piccioni. «Abbiamo anche assicurato l’assaggio della marmellata delle ciliegie col pane tipico di Burcei. Un vero successo. Tanta gente e tanta ospitalità. Burcei è questo. Ha piovuto sino alle nove del mattino. Poi, il sole per tutta la giornata».

In serata non sono mancati i momenti musicali e il torneo di “Sa murra” in collaborazione col Comitato della Festa di Santa Barbara».

«Una bella giornata» ha detto Francesca Pinna, cagliaritana. «Mi dicono che l’annata non è quantitativamente buona. La qualità sicuramente si». I ciliegeti si trovano soprattutto a Mitzauena, Cea, Ghirranu, “Bingia è satus”, “Is campanas” , Corroinu, “Genn’e Brucei”. Un patrimonio, si dice, di circa 20mila piante. (ant. ser.)

