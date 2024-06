Ciliegie, è una Fiera che piace 

Boom di visitatori per la 39^ Fiera delle ciliegie. Conclusa ieri sera, si è confermata un’attrazione per turisti e non, che hanno invaso le viuzze del centro storico per un viaggio nell’enogastronomia lanuseina e nelle radici antiche del territorio. Il sabato sera è stato esplosivo tra degustazioni di ciliegie, forni e antiche cantine, condito dalla musica itinerante dei gruppi Su Cunzertu Antigu e la Funky Jazz Orchestra. Crescono anche i numeri della domenica, con la sfilata dei gruppi folk, la sfilata delle maschere tradizionali e le degustazioni tra forni e cantine.

Novità e conferme

I numeri sono grossomodo quelli della scorsa edizione: cantine rivelazione, due delle new entry di quest’anno: la cantina dei Limoni e quella di tziu Pieru che ha superato gli 800 ticket in una sera e terminato l’apprezzatissimo spezzatino di asino con patate. Si confermano un punto di riferimento della Fiera, l’associazione Ippica che ha sbancato soprattutto durante il pranzo della domenica, Su Mulinu Ecciu che ha confermato i numeri dello scorso anno (esauriti sia lo spezzatino che i malloreddus) e, insieme a Lavori in corso, fatto festa fino all’alba in via Mameli, così come in via Angioy da Gli sbronzetti di Tzia Vissentica. Grande assente, quest’anno, la cantina Movimento 5 litri. Apprezzatissimi tutti i piatti proposti, dagli immancabili culurgiones, ai salumi e formaggi, alla trippa della Cantina Caddeo, al riso al cannonau e salsiccia dei Sulis, al brasato di pecora con ciliegie, alla pecora, al cinghiale, al maiale in tutte le salse, fino si dolci tipici e a quelli con protagonista la ciliegia.

Gli organizzatori

Soddisfatta la presidente Pro Loco, Maria Antonietta De Cannas: «Il bilancio è positivo, il programma era vasto e per tutti i gusti. Considerando che ci sono stati molti punti di ristoro in più rispetto allo scorso anno, le persone erano più distribuite e il risultato è stato più che soddisfacente. Siamo stati un po’ penalizzati per via della Nazionale alle 18, ma a partita conclusa i visitatori sono accorsi. Si conferma positiva la sfilata dei gruppi folk della domenica mattina e delle maschere nel pomeriggio che comunque piacciono sempre e sono un’attrazione». Il prossimo anno, Lanusei dovrà pensare a come festeggiare il 40’ traguardo della Fiera delle ciliegie.

