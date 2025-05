Ciliegeti aperti, il paese in vetrina 

Natura incontaminata, tradizioni agricole, sapori genuini e un’intera comunità in festa. Domenica torna a Villacidro Ciliegeti aperti.

L’obiettivo

«Nato nel 2017- spiega Marco Erbì, 44 anni, assessore al turismo di Villacidro - è oggi uno degli eventi più importanti del calendario del Vivi verde. Non si tratta solo di un’occasione per visitare i ciliegeti storici di Villacidro, ma di un’opportunità per scoprire un’intera porzione del nostro territorio che conserva ancora il fascino dell’incontaminato: boschi, cascate, paesaggi rurali e, naturalmente, i ciliegeti che rendono unica questa zona».

L’evento, giunto alla nona edizione ha come obiettivo la valorizzazione del territorio attraverso il coinvolgimento attivo della comunità. «Quest’anno – continua Erbì – l’associazione organizzatrice ha fatto un lavoro eccezionale, riuscendo a coinvolgere numerose realtà locali: associazioni, cittadini, attività produttive. È proprio questo lo spirito del Vivi verde per far crescere l’offerta turistica partendo dal basso, mettendo in rete tutti gli attori principali del territorio».

Oltre alle visite guidate nei ciliegeti storici, la manifestazione prevede un ricco programma di attività: «Abbiamo inserito diverse esperienze nate nell’ambito del progetto turistico di Villacidro, che continuiamo a sviluppare con grande impegno. Ci saranno escursioni guidate, visite nella diga in sup organizzate da associazioni locali e anche nuovi servizi per i visitatori, come trenini turistici e un pulmino scoperto, per rendere più agevole e piacevole la scoperta del territorio», aggiunge l’assessore.

Il programma

La manifestazione prenderà il via con l’apertura dell’info-point curato dalla consulta giovanile, si potrà partecipare a visite guidate ed escursioni, mentre Laore Sardegna aprirà lo stand dedicato alla biodiversità. Si terrà anche il laboratorio “Un caffè di ricordi”, dedicato alla storia della chiesa e della festa di San Giuseppe, seguito dalle attività in sup sul Rio Leni e dall’apertura del laboratorio degli antichi mestieri. Poi il coro polifonico “Eleonora D’Arborea” offrirà un momento di intrattenimento musicale. Nel cuore della manifestazione sarà allestito anche il Villaggio dei pastori, dedicato alle lavorazioni del mondo agropastorale. Non mancheranno i tradizionali trenini turistici e un pulmino per facilitare gli spostamenti e rendere più accessibile l’intera esperienza. Spazio ai sapori locali con il pranzo curato dall’associazione Ciliegeti aperti e dalle aziende del territorio. Nel pomeriggio, riprenderanno le visite guidate, le escursioni e l’intrattenimento musicale itinerante, gruppi folk come “Gippi Villacidro” e “Su Trumentu de Santighidade”, e l’esposizione di trattori storici.

