Cile, trionfa l’erede di Pinochet 

SANTIAGO DEL CILE . Era lo scenario più temuto per il presidente del Cile Gabriel Boric. Dopo mesi a rincorrere affannosamente la destra nelle politiche su sicurezza e immigrazione, il giovane leader progressista eletto poco più di un anno fa con un record assoluto di voti e l'etichetta di erede di Salvador Allende, si è visto sfilare anche l'ultimo bastione dal quale avrebbe potuto cercare di smantellare le restanti vestigia della dittatura di Pinochet, rappresentate dalla costituzione del 1980 ancora vigente. A imporsi domenica con il 35,4% delle preferenze nelle elezioni per la scelta dei 50 membri del Consiglio incaricato di redigere un nuovo testo costituzionale è stato proprio lo schieramento che più di tutti rivendica i successi della dittatura militare instaurata da Pinochet nel '73 con l'uccisione di Allende. Si tratta del Partito Repubblicano (Pr) guidato dall'ultra conservatore José Antonio Kast che, forte dei 22 seggi ottenuti, è in grado adesso da solo di opporre il diritto di veto a qualsiasi proposta e boicottare eventualmente l'intero processo costituente.

Futuro

Con tre anni di governo ancora davanti, l'apprezzamento ai minimi e una grave crisi in materia di sicurezza e migrazione, Boric si trova adesso letteralmente in balia della destra. I giornali, in linea con l'elevata sismicità del Paese, parlano di «terremoto» e «tsunami» politico. «Una volta di più il Paese ha dimostrato di poter dirimere le sue differenze nelle urne», ha commentato laconicamente Boric incassando il risultato. Il presidente ha ammonito ad ogni modo i vincitori di domenica a non commettere lo stesso errore compiuto dalla prima assemblea Costituente eletta sulla scia delle proteste sociali del 2019 e dominata dalla sinistra. «Il processo precedente ha fallito perché non abbiamo saputo ascoltare chi la pensa diversamente», ha detto in riferimento alla successiva bocciatura del testo elaborato da quella Costituente al referendum di settembre del 2022. «Il Cile ha sconfitto un governo fallimentare che è stato incapace di affrontare la crisi della sicurezza, migratoria, economica e sociale», ha affermato Kast. «Non boicotteremo il Consiglio Costituzionale ma non rinunceremo ai nostri principi».

RIPRODUZIONE RISERVATA