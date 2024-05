Cigarini: Reggio è dalla parte del Cagliari 

Il Cagliari si giocherà la salvezza contro il Sassuolo a casa di un amico. Perché Reggio Emilia è il regno di Luca Cigarini, il “Professore” che a giugno compirà 38 anni, ma che non ha nessuna intenzione di smettere di insegnare calcio a centrocampo. «Almeno fino a quando mi diverto». E Cigarini si diverte e diverte con la Reggiana, riportata e mantenuta in Serie B anche grazie alle sue giocate, le stesse che lo hanno fatto amare a Cagliari. Un amore corrisposto e mai dimenticato.

Cigarini, se dico Cagliari che effetto le fa?

«Eh... A Cagliari sono stato molto molto molto bene. L'ho sempre detto e sempre lo dirò, è stata una tappa importante della mia vita e della carriera. Peccato per com'è andata a finire... Ma le partite del Cagliari le guardo sempre con un occhio diverso».

È una ferita dura da guarire?

«No, è ancora lì. Le strade si possono dividere, ma non in quel modo, sbagliatissimo. Prima vengono gli uomini, poi i calciatori. Quel modo non mi è andato e non mi andrà mai giù».

Cosa le manca di Cagliari?

«La vita, perché è qualcosa di unico. Poi eravamo un gruppo davvero bello, forte, divertente. Fuori dal campo c'era un'affinità incredibile e infatti con diversi di quei ragazzi ci sentiamo ancora».

Come Pavoletti?

«Con Pavo ci siamo trovati benissimo, ci sentiamo spesso. Anche ora che è tornato a disposizione, ma abbiamo un rapporto che va al di là del calcio».

Vi siete sentiti anche ora che verrà col Cagliari a casa sua?

«Certo. E il Cagliari ce la può fare, anzi, ce la deve fare. Pavoletti è una garanzia, in questi anni ha fatto cose incredibili. Ci puoi puntare a occhi chiusi, che siano cinque minuti o una partita intera. Uno su cui puoi e devi contare. Ora che è tornato, il Cagliari ha un'arma in più».

Un finale di stagione così drammatico Cigarini lo ha vissuto nel 2017-18.

«Vero. Fino a febbraio, con l'arrivo di Lopez, avevamo fatto ottimi risultati. Poi ci siamo ritrovati a giocarci la salvezza nelle ultime partite, con una grande vittoria a Firenze. Gol di Pavoletti, naturalmente. Il Cagliari, rispetto a squadre come Sassuolo o Udinese, è abituato. Certo, ora è tosta, perché una vittoria o una sconfitta possono essere decisive».

Che ambiente ci sarà a Reggio Emilia?

«Qui si parla solo di Reggiana, dei derby con Parma o Modena. Il Sassuolo non è preso in considerazione. C'è una rivalità per lo stadio, ma finisce lì. E i tifosi della Reggiana, detto fuori dai denti, magari non tiferanno contro il Sassuolo, ma tiferanno per il Cagliari, per vedere un altro derby il prossimo anno».

Vedrà la partita?

«Impegni con i bambini permettendo sì. Ma a questa salvezza ci tengo. La storia del Cagliari dice che la sua dimensione, la sua casa è la Serie A. Quindi deve salvarsi e ce la farà. E a Pavo dico di fare quello a cui ci siamo abituati, ossia salvare la baracca».

Che cosa farà da grande?

«Con la società dovremmo aver trovato l'accordo per un altro anno, poi vedremo. Gioco a casa e, quando finirò la carriera da calciatore, decideremo insieme cosa fare».

E a Cagliari quando tornerà?

«Spero presto, perché ci sono posti che devo assolutamente far rivedere ai miei bambini».

