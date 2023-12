Ciganha coglie l’attimo, fa festa il Calangianus 

Calangianus 1

TEMPIo 0

Calangianus (3-5-2) : Forzati, Putzu, Vittetta, Asara, Dombrovoschi, Secci, Camara, Lemiechevsky, Tusacciu (36’ st Sambiagio), Giganha, Barbuio (13’ st Del Soldato). In panchina Inzaina, Ferrari, R. Mancini, Ena, Gori, Santoro, Occhioni. All. P. Malu.

Tempio (4-3-3) : Truddaiu, Sanna (38’ st Sabino), Arca, Pinna, Gomez. Dias, Bulla, Gallo (24 st Nurra), Virdis (22’ pt Igene), Roccuzzo, Aiana (24’ st Donati). In panchina: Pittalis, Zappareddu, Manchia, Masia, Coradduzza. All. Cantara.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Rete : 5’ st Ciganha.

Note . Espulso dalla panchina Gallo. Ammoniti : Asara, Putzu, Vittetta, Del Soldato, Gallo, Roccuzzo, Gomez. Angoli 3-6. Recupero: 2’ e 5’.

Calangianus. Il Calangianus, relegato nei bassi fondi della classifica, che avrebbe dovuto partire come sfavorito, si prende la gara più sentita della stagione con un gol nella ripresa: 1-0. È sempre difficile fare pronostici sui derby. Soprattutto se si prende come metro di valutazione la posizione in classifica si rischia di sbagliare.

La gara è stata corretta sia in campo, sia sugli spalti ed è stata assai equilibrata. C’è un particolare che ha deciso il derby: il giallorossi hanno saputo cogliere l’attimo. Al 5’ della ripresa sugli sviluppi di un angolo Dombrovoschi ha fatto da torre e Ciganha ha insaccato.

RIPRODUZIONE RISERVATA