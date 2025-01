Cieli vietati sul Gennargentu 

Non manca di scatenare polemiche il divieto al sorvolo dei droni, imposto da Enac lo scorso 1 dicembre per un’area del Gennargentu che comprende 5,5 km attorno al Bruncu Spina, in uno scenario ambientale di pregio, meta in questi giorni di centinaia di turisti da tutta l’Isola e non solo. Il provvedimento esteso fino allo scadere del prossimo 28 febbraio, sancisce di fatto l’impossibilità di far volare gli apparecchi fino a 153 metri da terra (dall'alba al tramonto) col malcontento di tanti appassionati ma soprattutto operatori del settore.

L’Enac

Parziali i chiarimenti dell’Ente per l’aviazione civile che, contattato telefonicamente, si limita a specificare lapidariamente come «il divieto non sia stato richiesto per ragioni istituzionali bensì, per attività di ricerca e soccorso in uno scenario montano». Nessun risposta, sui soggetti che hanno richiesto il “notam” (divieto), con l’invito ad “una maggiore ricerca sul sito dell’Ente” dove, tuttavia, non compare nulla. Il mistero si infittisce e a sollevare il caso, nelle scorse ore ci hanno pensato anchei social media: il gruppo “Quelli di Bruncu Spina” ha aperto il dibattito seguito da decine di commenti e condivisioni: “Incredibile ma vero” - ha scritto un membro del portale, parlando di un provvedimento che “impedirà a tutti i dronisti, dal professionista al semplice hobbysta, il volo in un’area che arriva a toccare Punta La Marmora, il bivio di Monte spada e il Passo di Tascusì”.

Avvertimenti

E allegando una mappa dell’area interessata non è mancata la raccomandazione: “Chi effettuerà voli con qualsiasi drone, rischia un multa salata e denuncia penale e reclusione. Molti non sanno di questo divieto e anche se non colti sul fatto, se poi pubblicano nei social, sono perseguibili”. Nessun commento dai dronisti barbaricini, che richiedono tuttavia maggiori spiegazioni ad Enac, mentre il dibattito si infiamma, sollevando diversi dubbi: “Non si sa chi abbia richiesto il divieto - si legge nel gruppo Quelli del Bruncu Spina - Un privato? Un'azienda? E il fare varie congetture su come mai lo abbiano fatto, impedendo le riprese sull’impianto oramai fermo da anni, fa insospettire”. Non manca l’ulteriore affondo degli appassionati: "Se l'obiettivo era impedire i voli ai droni durante le ore di lavoro all'impianto, perché includere giorni di festa o domeniche quando non si lavora?”.

La sindaca

Si dice «visibilmente stupita» la sindaca Daniela Falconi che smorza i toni in modo sarcastico: «Non ho alcun potere per vietare il transito di droni sul Bruncu Spina, voglio solo concentrarmi sul lavoro senza sosta per il rilancio dell'impianto, come stiamo facendo, puntando all'atteso collaudo».

Per questo, la sindaca Falconi chiarisce: «Noi non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione da Enac al nostro Municipio e non conosciamo chi ha richiesto il divieto».

