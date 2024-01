Ciechi e ipovedenti, il documentario oltre i luoghi comuni  

Domani alle 11.30, nella sede di Ierfop onlus in via Platone 1/3 si terrà l’evento finale del progetto “Disabilità, istruzione, formazione e integrazione 2022”, e nell’occasione verrà proiettato il documentario sulle attività formative e di laboratorio rivolte a persone cieche ed ipovedenti realizzate da Ierfop col contributo del ministero del Lavoro.

Durante l’appuntamento si concluderà la prima edizione del corso professionale per tecnici dell’educazione e riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per persone con disabilità visiva, che ha visto la partecipazione di sette allievi.

Con questo percorso di 1000 ore, suddivise tra teoria e pratica, viene introdotto anche nell’Isola un nuovo profilo professionale molto richiesto nel mercato del lavoro per il quale finora, vista la sua carenza, bisognava attingere dalla Penisola.

Ierfop ha ottenuto per il corso, il primo di questo genere a essere avviato in Sardegna, l’inserimento nel Repertorio regionale dei profili di qualificazione (Rrpq) e poi nell’elenco regionale dei corsi liberi ed autofinanziati.

Esperienze

«Il documentario della durata di un’ora», ha spiegato Roberto Pili, «propone una panoramica dei diversi corsi realizzati dal nostro istituto che offrono alle persone cieche e ipovedenti numerose occasioni di integrazione e autonomia finalizzate a migliorare la qualità della loro vita».

«Lo studio dei fabbisogni formativi e il confronto con le migliori realtà operanti nel campo della disabilità visiva - aggiunge Bachisio Zolo – precede sempre la fase di progettazione e la orienta nella definizione delle proposte corsuali».

Le immagini, girate da Marco Gallus, restituiscono allo spettatore il percorso esperienziale degli allievi ma anche l’emozione e la soddisfazione di cimentarsi in attività che i luoghi comuni considerano inappropriate per chi non vede o vede poco, come scalarele montagne, pescare, truccarsi o percorrere le strade cittadine in autonomia.

