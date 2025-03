Ciechi e invalidi, si cercano volontari 

Scade il prossimo 26 marzo il bando per il servizio civile per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili, grazie al quale l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Cagliari assumerà dodici volontari per l’attuazione del progetto “Oleandro - art. 40 Cagliari”.

Il bando è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti. La domanda di partecipazione è presentabile esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line

I volontari selezionati stipuleranno un contratto con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile, che provvederà a erogare un compenso mensile di 507,30 euro per 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali. L’avvio in servizio dovrà avvenire entro il 22 maggio o il 12 giugno 2025 secondo quanto indicato dal bando.

«Il progetto», si legge nella scheda redatta dall’Unione italiana dei ciechi, «si prefigge di risolvere principalmente i problemi di accompagnamento di una persona non vedente che per vari motivi deve quotidianamente uscire di casa utilizzando i mezzi pubblici e/o privati. In secondo luogo, verrà svolta dal volontario un’attività di assistenza generica (lettura di quotidiani, riviste, opere letterarie, corrispondenza, registrazioni di testi in formato digitale, dattiloscrittura, social network, piattaforme interattive on line, utilizzo di PC, laptop, tablet, smartphone, ricerche in rete, partecipazione a convegni, attività sportive, culturali, gite, escursioni ed altre varie necessità). Per queste esigenze occorre che il volontario sia disponibile a concordare orari di servizio adeguati a queste esigenze.

RIPRODUZIONE RISERVATA