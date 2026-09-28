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Barumini.
29 settembre 2026 alle 00:27

Ciclovia regionale, al lavoro sulle nuove piste 

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Proseguono i lavori della Ciclovia regionale, tratta Cagliari-Barumini, che stanno interessando il centro di Samassi. Sono attualmente in fase di conclusione gli interventi relativi alla posa della nuova pavimentazione in via Roma. C’è ancora da attendere, invece, per la colorazione della pista in via Pertini, piazza Resistenza, via Risorgimento, via Vallermosa, via Einstein e piazza Galilei, che sarà possibile in seguito a un leggero calo delle temperature, che consentirà l’applicazione di particolari resine adatte ai percorsi ciclabili.

Nel corso di un sopralluogo congiunto, con l’Arst il team direzione lavori, le ditte esecutrici e la commissione di collaudo, il Comune si è fatto portavoce di alcune criticità e richieste, che sono state favorevolmente accolte. In particolare: il tracciamento della segnaletica orizzontale con zebrature nel primo tratto di via Risorgimento per consentire un transito agevole dei residenti nel vico omonimo, il completamento in tempi rapidi del nuovo marciapiede in via Roma, con il conseguente ripristino delle aiuole lungo il viale e la realizzazione del tratto di Ciclovia nel prolungamento di via Pertini che si ricongiungerà al ponte sommergibile in località Is Arrius. Sono stati presentati in anteprima anche i loghi che verranno affissi nei punti principali del tratto urbano della Ciclovia.

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