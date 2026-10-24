Ciclovia, la pista si riduce a percorso 

Nessun parcheggio eliminato, le bici viaggeranno assieme alle auto. «Piste ciclabili sì, però con criterio», sottolinea il sindaco Alberto Urpi, raccogliendo così le lamentele di cittadini e commercianti di Sanluri sul tracciato della “Ciclovia della Sardegna”, nel tragitto che attraversa la città. Il Comune si è opposto con forza al passaggio con il maxi tracciato in pieno centro, per scongiurare ripercussioni negative sugli incassi delle attività commerciali proprio a causa della perdita di parcheggi. «Il percorso misto con una pista ciclabile», nota Urpi, «è l’ideale per salvare il commercio e la presenza di tanti cittadini del territorio che ogni giorno arrivano in città per i numerosi servizi che offre». E l’ha spuntata.

Percorso ciclabile

«Siamo stati da subito favorevoli alla ciclovia», ricorda il sindaco, «ed entusiasti quando abbiamo saputo che il tragitto attraversa il nostro Comune. I dubbi sono iniziati con l’avvio dei lavori: era chiaro che la pista disegnata avrebbe cancellato cinquanta parcheggi nel cuore dell’abitato. Un danno enorme per il commercio e l’incertezza, anche dal punto di vista normativo, che fosse possibile garantire la salvezza degli uni e dell’altro: parcheggi e cicloturisti». Per non creare danni, la scelta è stata cambiare da pista a percorso ciclabile, con segnaletica orizzontale e limiti di velocità per le auto a 30 chilometri all’ora nel tratto colorato di rosso. Il tracciato passa davanti all’importante «luogo di scambio intermodale» e cioè l’ex stazione delle Ferrovie complementari del 1915, oggi stazione dell’Arst. L’infrastruttura permetterà di parcheggiare le bici e, volendo, proseguire poi con i mezzi pubblici.

Il turismo

Il valore aggiunto è la promozione turistica. «Abbiamo», aggiunge Urpi, «la possibilità di una crescita grazie agli appassionati delle biciclette: non più solo estivo, ma tutto l’anno, attraverso le vecchie strade ferrate come a Sanluri Stato, dove si ammira anche la campagna». E poi le visite ai monumenti come il Museo del pane e dei Frati cappuccini e il Castello medioevale, da dove il percorso prosegue al Nuraghe di Barumini. «Ringrazio l'assessorato regionale ai Lavori pubblici per il finanziamento di ottocentomila euro per la storica via Orsini di Sa Battalla, inserita nel percorso, e l’Arst per aver accolto la nostra richiesta e averci supportati nella gestione dei lavori”.

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