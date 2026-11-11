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Sanluri.
11 novembre 2026 alle 01:07

Ciclovia, cantiere tra furti e vandalismo 

Raid nel tratto verso Barumini: segnaletica rubata e cartelli per terra 

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«Furti e vandali nella ciclovia, iniziamo bene». È la denuncia di un cittadino, corredata da fotografie dei pali della segnaletica rubati e dei cartelli lasciati a terra lungo la strada Sanluri-Villamar, nel tratto dei lavori per la Ciclovia della Sardegna da Sanluri a Barumini . Nel Medio Campidano è solo l’ultimo gesto vandalico dei soliti ignoti, ma il fenomeno interessa altre località: nei giorni scorsi anche la strada per il Consorzio Sa Corona Arrubia.

La denuncia

Il cittadino che ha immortalato in diverse foto la base dei pali zincati rimossi, e la cartellonistica abbandonata ai margini della strada e nei canali, sostiene di aver segnalato indirettamente il problema alle forze di vigilanza e alla Provincia. La zona è quella della pista Bio Mara, in particolare nell'incrocio dei canali dove i pali zincati sono spariti, mentre i cartelli sono stati gettati a bordo della strada e nei corsi d’acqua. Al loro posto sono rimaste le buche nel terreno, a testimonianza della precedente presenza della segnaletica.

Il sindaco

«Un episodio di microcriminalità», per il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, «che condanno senza indugio. Un gesto stupido e terribile allo stesso tempo, che fa male al territorio. La pista ciclabile è una carta in più per il turismo, non significa solo accoglienza di sportivi, e conta molto l’indotto economico che crea. La città, i suoi monumenti, i servizi e la viabilità devono essere rispettati, e chi non lo fa merita una severa condanna: i soldi pubblici si spendono per migliorie e servizi, non per riparare i danni di chi non merita alcuna considerazione». Duri anche i barracelli: «Intensificheremo i controlli», comunica il capitano, Salvatore Pau, «con la speranza di recuperare la refurtiva. Alcuni pali si sono salvati, anche se c’è stato il tentativo di portarli via: la terra attorno è mossa».

Bersagliati

Nel Medio Campidano non è decisamente un episodio isolato, altri riguardano strade comunali e provinciali. L’ultimo è il percorso che conduce a Sa Corona Arrubia: «Un fenomeno grave», sospira il presidente della Provincia, Francesco Sanna, «anche perché riduce la sicurezza della rete viaria. Ringrazio per la segnalazione i cittadini che, assieme alla sorveglianza degli enti proprietari, fanno la differenza nel pronto ripristino. Nei limiti delle possibilità, controlleremo dove i materiali rubati sono riutilizzati o conferiti a pagamento».

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