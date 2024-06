Cicloturismo, sei interventi per la mobilità su due ruote 

Cogliere le opportunità che derivano dalle nuove forme di turismo legate alle passeggiate in bicicletta e favorire scelte di mobilità consapevoli a tutela dell’ambiente. Queste le finalità del progetto “Cicloturistico Sanluri-Sanluri Stato-Isili”, finanziato dalla Regione con 770 mila euro. Il complesso degli interventi, volti a realizzare progressivamente il Piano di mobilità e servizi annessi, comprende sei opere: piste ciclabili urbane ed extraurbane, con sistemazione di asfalti, marciapiedi, illuminazione, accessi al campo di calcio, al ciclo-officina. E poi lavori connessi: un centro di accoglienza per cicloturisti e uno per sport acquatici, recupero di aree abbandonate nella zona artigianale. Interventi anche in via San Martino e sulla Provinciale per Sanluri Stato, importanti per la messa in sicurezza di via delle Aie, dove sta per partire il cantiere per la realizzazione di una rotonda completa di illuminazione, di fronte all’industria Comochi, teatro di incidenti gravi, anche mortali. Soddisfatto il sindaco, Alberto Urpi: «È un progetto che abbiamo presentato nel 2022 con un bando della Regione. Ci abbiamo scommesso da subito, tanto è vero che alcuni interventi sono stati avviati e conclusi prima di ottenere i fondi, come i marciapiedi e la sistemazione di alcune strade. L’iniziativa, oltre a migliorare Sanluri, punta anche a investire sul turismo, offrendo varie opportunità agli ospiti del nostro territorio». ( s. r. )

