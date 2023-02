ciclone villamassargia 

LA PALMA 2

VILLAMASSARGIA 6

La Palma (4-4-2) : Piddiu; Fr. Melis, Boscu, Zara (14’ st Fois), Piras, Piro, Sculco (22’ st Puddu), Murgia, Alberti (45’ st Fe. Melis), Brignone (37’ st Yao), Perra. In panchina Pisu, Giua, Medda. Allenatore Piro.

Villamassargia (4-3-3) : Marongiu; Valentino, Orgiana, Mameli, Ariu, Farci (22' st M. Melis), Ciccu, Milia, Ballocco (28' st Lai), Mulas (16' st Argiolas), Marteddu (13' pt Contu). In panchina Saiu, Angioni, Steri, Podda, Niang. Allenatore Anedda.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 8’ (r) Milia, 41’ Milia, nel secondo tempo 7’ Milia, 13’ Farci, 18’ Sculco, 20’ Ballocco, 24’ Perra, 42' Contu.

Note : ammoniti Fr. Melis, Piro, Zara, Brignone, Orgiana;

recupero 4’ pt-5’ st; angoli 4-5; spettatori circa 30.



Elmas. Al comunale di Elmas uno scatenatissimo Villamassargia rifila un 2-6 ai padroni di casa del La Palma Monteurpinu. Il primo squillo è degli uomini di Anedda con Milia che al 4’ ci prova dalla trequarti, fuori. Subito pronta la risposta casalinga con Fr. Melis che, un minuto dopo, crossa per Sculco, ma il 7 rosso non riesce a ribattere in rete. Al 7’ l’arbitro assegna un rigore al Villamassargia per un fallo di mano: sul dischetto va Milia che non sbaglia. Ad un quarto d'ora dall'inizio del match Alberti cerca di ripotare la parità con una diagonale, la palla termina sul fondo. Al 26' Ariu ci prova dalla distanza, di poco al lato. Al 29’ Alberti guadagna un rigore e dagli 11 metri si presenta Fr. Melis, Marongiu gli nega il gol. Al 41’, sugli sviluppi di un calcio d'angolo per i massargesi, Milia trova il raddoppio. Al 45’ Sculco calcia una punizione, fuori.