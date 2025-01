Ciclone Trump, Sardegna tra energia & armi 

In molti pensavano alle solite “boutade” da comizio avanspettacolo tutto stelle e strisce, si tranquillizzavano all’idea che si trattasse delle rinomate “sparate” preelettorali del più istrionico dei Comandanti in capo della più grande forza militare al mondo. Si sono dovuti ricredere. Per farlo non hanno dovuto attendere nemmeno i primi cento giorni di Donald Trump nella stanza ovale della White House. Da settimane le fibrillazioni di Wall Strett sono state intemperie.

Monarca Usa

Rally d’alta montagna, in attesa di capire se quei proclami si sarebbero tradotti in Executive Orders , gli atti d’imperio che il Presidente degli Stati Uniti d’America ha il potere di firmare senza chiedere il permesso a nessuno. Roba da monarca d’altri tempi, con tanto di annessioni, capitolazioni e minacce nemmeno tanto velate. Non ha fatto nemmeno in tempo a posare la mano sulla “Bibbia” americana che ha disseminato il tragitto dell' Inauguration Day tra il Campidoglio e la Capitol One Arena di “decreti” presidenziali, come se la “guerra” tanto avversata potesse aver inizio. Le parole sono di fuoco, gli editti sono macigni, tutti destinati a segnare indissolubilmente i prossimi quattro anni di “ The Donald ” alla Casa Bianca.

Il verbo

Il “verbo” è scritto in poche righe: « abbassare i costi per tutti gli americani, proteggere i nostri confini, liberare il predominio energetico americano, ripristinare la pace attraverso la forza, rendere di nuovo sicuri e protetti tutti gli americani ». Amen, con benedizioni plurime dispensate attraverso un volto perennemente torvo accompagnato da muscolari gesti clonati da “culturisti” d’altri tempi. Ci sarebbe da stare tranquilli se quei messaggi da “ American First ”, “Prima l’America”, esaurissero la loro forza tra gli incerti confini americani, visti i proclami espansionisti, dal Circolo Polare Artico al Golfo del Messico, trasformato con un ordine esecutivo nel Golfo d’America. Gli Stati Uniti, però, non sono un’entità a sè, non hanno confini, se non per gli immigrati: sono sempre stati, restano e probabilmente mirano a restare a lungo, il perno cruciale della globalizzazione, da salvaguardare con le buone o con le cattive.

Onda d’urto

L’onda d’urto del secondo insediamento di Donald Trump nella sala ovale più potente del mondo non poteva che raggiungere gli angoli più sconfinati dell’Universo, considerato che, viste le velleità spaziali, nemmeno su Marte potranno stare tranquilli. Leggere i proclami trasformarsi in “leggi” monarchiche, minacce tradotte in ordini esecutivi, fa un certo effetto: non potranno certo dire che per Trump non vige il principio del “detto fatto”. Scorrere quei provvedimenti già pubblicati nella “gazzetta ufficiale” della Casa Bianca ribalta lo stato d’animo: dalla titubanza alla certezza. Lo tsunami d’America, scandito da decine di “ Executive Orders” ha già solcato gli Oceani e ancor prima di bussare a Bruxelles ha raggiunto gli uffici di studi di banche e Borse, parlamenti e uffici di Stato pronti a tradurre quegli ordini in effetti immediati su economia, impresa, affari e potere.

Tavole

Chiunque si aspetti trattamenti di favore, pacche sulle spalle o salamelecchi ideologici, non ha capito quel che c’è scritto in quelle “tavole” vergate dal Trump d’America . La sintesi brutale non si discosta di molto da quanto i “ ghostwriter ” del quarantasettesimo Presidente degli Stati Uniti hanno scritto negli atti appena firmati: prima di tutto viene l’America. Per non farsi illusioni lo ha scritto “ apertis verbis ”: se qualche Stato vende negli Stati Uniti più di quanto gli americani vendano nel loro significa che dovranno essere imposti dazi o si dovrà procedere ad un immediato riequilibrio, vendendo a quel paese in “debito” armi, gas o petrolio. Su questo preambolo “elementare” si sviluppa il “rosario” di Trump, fatto di guerra all’eolico, ricerca spinta di gas naturale, dazi per chi vende e non compra, armi e gas come contropartita per riequilibrare i rapporti economici tra Stati.

Vento & gas

Editti destinati a raggiungere senza ostacoli di sorta la lontana terra di Sardegna, da anni sotto attacco della speculazione energetica mondiale, a partire dalle grandi banche d’affari americane. Se l’Europa non si vorrà trovare di colpo travolta da una crisi energetico-finanziaria spaventosa non potrà che ricalibrare la sua visione “ green” , quella che regala soldi a mani basse per intraprese fuori da ogni regola. Se Trump perseguirà un abbattimento vertiginoso dei costi energetici, capaci di rilanciare immediatamente la produzione industriale americana, attraverso il taglio dei fondi “verdi” per l’eolico, Bruxelles non potrà continuare a far crescere a dismisura il prezzo dell’energia solo per continuare a finanziare le lobby speculative delle rinnovabili. In questo quadro dovranno essere ricalibrate tutte le tempistiche e le modalità della transizione energetica, non più affidate alle lobby, ma a Stati e Comunità locali in grado di riequilibrare i costi di una corretta gestione del “green” . È fin troppo evidente che questo passaggio potrebbe avere effetti importanti anche nell’Isola dei Nuraghi, smantellando alla radice quel piano speculativo internazionale senza precedenti che si candida a devastare ogni angolo di Sardegna a colpi di pale eoliche e pannelli fotovoltaici.Resta il pericolo che l’Isola venga ancora una volta barattata per progetti “fossili” di basso profilo, con il solo obiettivo magari di “comprare” Gnl americano, senza perseguire sino in fondo la strada di una produzione energetica indipendente da raggiungere attraverso l’idrogeno green , quello prodotto da una corretta gestione pubblica e comunitaria della transizione energetica. Resta da misurare l’effetto Trump anche rispetto ai maggiorenti americani schierati in prima linea nell’attacco speculativo alla Sardegna. Non è sfuggita la presenza tra gli invitati al Campidoglio di James Dimon , per il padrone di casa semplicemente Jimmy , presidente e amministratore di JP Morgan , la più grande banca d’affari americana. Un signore che in Sardegna, attraverso i suoi fondi finanziari, sta facendo sbancare centinaia di ettari di terra per impiantare pannelli cinesi ovunque, oltre ad aver pianificato la realizzazione di tre mostruosi impianti eolici a mare da posizionare davanti al Golfo degli Angeli, nella costa cagliaritana tra Pula e Villasimius, e nella Costa Smeralda, tra Olbia e Siniscola. Bisognerà capire se la fuga dal “patto green ” mondiale anche della potente banca americana, sotto input della Casa Bianca e del fallimento mondiale del business verde, varrà anche per gli affari in terra sarda. Sarebbe paradossale che l’Unione Europea o peggio l’Italia continuassero a sovvenzionare a piene mani operazioni che negli States vengono eliminate senza colpo ferire, tagliando incentivi e concessioni. Se dal cambio di passo energetico degli Usa la Sardegna potrebbe trarne qualche positivo allentamento speculativo, non altrettanto si può dire per l’altro punto nevralgico del piano Trump, quello relativo alle spese militari. Nella strategia di “ Prima l’America ” “ The Donald” è stato più esplicito che mai: ognuno si deve pagare la propria difesa, basta sovvenzionare Stati, soprattutto alleati, che non spendono quanto dovrebbero in spese militari.

Armi & basi

L’obiettivo di Trump è duplice: da una parte alleggerire i propri bilanci concentrandosi sulla propria difesa, dall’altra imponendo ai “soci” della Nato una spesa minima del 5% dei propri bilanci. Ovviamente, senza mezze frasi, il rieletto Presidente, non glielo manda a dire: per compensare il deficit commerciale con gli Stati Uniti dovete comprare le nostre armi. Giusto per accontentare le potenti lobby americane che nell’elezione del tycoon hanno scommesso sacchi di dollari.

Pace & dollari

Il caso dell’Italia è emblematico. Nell’ultimo bilancio dello Stato, quello del 2025, l’esborso per spese militari dovrebbe aggirarsi sulla spaventosa cifra di 31 miliardi di euro, con una crescita netta di oltre 2,1 miliardi di euro rispetto alle previsioni per il 2024. Per la prima volta nella storia viene dunque superata la quota complessiva di 30 miliardi di euro. Nonostante questo “sfondamento”, lo stanziamento dovrebbe essere ancora inferiore al 2%, percentuale concordata a livello di Nato qualche anno fa. Ora Trump chiede anche all’Italia di stanziare il 5% del proprio bilancio a favore delle armi: significherebbe spendere ogni anno quasi 80 miliardi di euro. Una cifra fuori da ogni portata ragionevole, ma sulla quale il Governo italiano avrà pressioni di ogni genere, a partire dai rapporti “amichevoli” con il Donald d’America . In Italia, poi, a differenza di altri Stati, vige un disposto costituzionale molto spesso ignorato: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Cosa se ne farebbe il Bel Paese di 80 miliardi di armamenti all’anno? Semplice, li scaraventerebbe sui poligoni militari della Sardegna giusto per continuare a devastare in ogni modo l’Isola e foraggiare l’industria bellica nazionale e non solo.

Pecorino

La conclusione è amara. Il rischio è che, se l’Italia non comprerà armi dagli Usa, possano arrivare, come uno tsunami, anche i dazi sul “Pecorino Dop”, il primo prodotto di esportazione della Sardegna negli Stati Uniti. Chiamatela partita di giro o ricatto, ma le montagne “russe”, quelle americane, anche per la Sardegna, sono appena iniziate.

