Ciclone Liverpool: sei gol in casa del Tottenham 

Londra. Se il Manchester City non esce dalla crisi, il Liverpool non molla la presa sulla Premier e ieri è andato a vincere 6-3 in casa del Tottenham. Il pareggio del Chelsea, 0-0 in trasferta con l’Everton, permette ai Reds di allungare in classifica al primo posto, con quattro punti di vantaggio, e una partita da recuperare, sugli stessi Blues. Crolla il Manchester United di Amorim, che subisce un’umiliante sconfitta casalinga per 3-0 dal Bournemouth. Il Liverpool di Arne Slot ha vinto 21 partite su 25 giocate su tutti i fronti e ieri ha ribadito la sua potenza. È la prima volta dal 1997 che il Tottenham prende sei gol in casa e pesano sul futuro di Postecoglu l’ottava sconfitta in campionato e l’11° posto.

Liga

In vantaggio per 3-0 dopo 34 minuti, per le reti di Mbappé, Valverde e Rodrygo, il Real Madrid si è imposto contro il Siviglia per 4-2 (di Brahim Diaz la quarta rete delle “merengues”, di Romero e Lukebakio i gol degli andalusi) portandosi a 40 punti in classifica e quindi a -1 dai “cugini” dell’Atletico che, vincendo a Barcellona, sono ora in vetta alla classifica. Ma il momento più emozionante al Bernabeu è stato quando è entrato in campo lo storico capitano del Siviglia Jesus Navas, campione del mondo 2010, all’ultima partita di una ventennale carriera, applaudito da tutto lo stadio.

