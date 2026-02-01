Ciclone Harry, domande per i risarcimenti 

Il sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris, informa cittadini e titolari di attività produttive, comprese le aziende agricole, che con deliberazione della Giunta è stato dichiarato lo stato di calamità naturale a seguito del ciclone Harry che ha colpito il territorio dieci giorni fa.

«Le aree maggiormente interessate - spiega il sindaco - risultano La Caletta, Capo Comino, Berchida e le zone agricole limitrofe». A partire da oggi coloro che hanno subito danni possono accedere alla prima fase di ricognizione dei problemi presentando all’ufficio Protocollo del Comune le indicazioni di stima per il risarcimento. La modulistica è disponibile nell’ufficio Tecnico comunale e al comando di Polizia locale.

Attenzione però perché i moduli dovranno essere compilati integralmente e corredati da perizie, documentazione fotografica e fatture di ripristino. La tracciabilità delle spese rappresenta infatti un elemento essenziale. Le segnalazioni hanno esclusivo valore ricognitivo e non costituiscono riconoscimento automatico di contributi. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per domenica 15.

