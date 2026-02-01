VaiOnline
Siniscola.
02 febbraio 2026 alle 00:34

Ciclone Harry, domande per i risarcimenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris, informa cittadini e titolari di attività produttive, comprese le aziende agricole, che con deliberazione della Giunta è stato dichiarato lo stato di calamità naturale a seguito del ciclone Harry che ha colpito il territorio dieci giorni fa.

«Le aree maggiormente interessate - spiega il sindaco - risultano La Caletta, Capo Comino, Berchida e le zone agricole limitrofe». A partire da oggi coloro che hanno subito danni possono accedere alla prima fase di ricognizione dei problemi presentando all’ufficio Protocollo del Comune le indicazioni di stima per il risarcimento. La modulistica è disponibile nell’ufficio Tecnico comunale e al comando di Polizia locale.

Attenzione però perché i moduli dovranno essere compilati integralmente e corredati da perizie, documentazione fotografica e fatture di ripristino. La tracciabilità delle spese rappresenta infatti un elemento essenziale. Le segnalazioni hanno esclusivo valore ricognitivo e non costituiscono riconoscimento automatico di contributi. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per domenica 15.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Il Sulcis è senza corrente, sindaci sul piede di guerra

Pesanti disagi a Carbonia: si ricorre a un maxi generatore 
Andrea Scano
Regione

Sanità, caos nomine Via anche il direttore dell’assessorato

Oppo a un passo dalle dimissioni Schell verso la direzione generale 
Roberto Murgia
Il caso

Appello dai campi: «L’acqua delle dighe non vada sprecata»

Monte Pranu al limite, paratie aperte Milioni di metri cubi finiscono a mare 
Fabio Murru
La guerriglia

Meloni a Torino visita i poliziotti E c’è un fermo

La premier sull’aggressione: «È stato un tentato omicidio» 
Milano

Il rapinatore spara, l’agente risponde e lo colpisce al capo

Aveva rubato la pistola a un vigilante Rogoredo, caso-fotocopia dopo 6 giorni 