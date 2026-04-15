VaiOnline
Sestu
16 aprile 2026 alle 00:10

Ciclone Harry, al via rimborsi  agli agricoltori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via i rimborsi per gli agricoltori danneggiati dalle piogge torrenziali dello scorso marzo, durante le alluvioni che sono avvenuti dal 26 al 31 marzo. Giornate da incubo per tutti i lavoratori del settore, che in molti casi hanno subito danni. E nel giro di poco tempo il Comune ha dichiarato lo stato di calamità. «Gli agricoltori che hanno subito danni devono inviare una segnalazione al Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali dell’Agenzia Laore, l’evento dannoso e i danni da esso conseguenti entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione dello stesso», spiega il Comune di Sestu in un annuncio nel suo sito ufficiale. La segnalazione va inoltrata dopo aver fatto l’accesso al sito, attraverso lo Spid. L’agenzia effettuerà poi ricognizioni nelle zone più danneggiate, e gli agricoltori potranno ottenere gli indennizzi. Un tema importante per Sestu, cittadina a vocazione agricola e circondata da molti terreni coltivati.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la crisi

Caro prezzi, Bruxelles apre agli aiuti di Stato

L’ipotesi per limitare l’impatto del conflitto Ma Salvini la boccia: «Un pannicello caldo» 
La crisi

«Non c’è più rapporto con Meloni»

Nuovo affondo di Trump: «Ci nega l’aiuto, non vuole essere coinvolta» 
Il giallo

Precipita dalla finestra: omicidio?

Trovata morta una 66enne, indagato l’anziano proprietario di casa 
Matteo Vercelli
Consiglio

Asl, Todde nomina gli ultimi due manager

Scelti Spano (Sassari) e Polimeni (Medio Campidano). Scontro in Aula col centrodestra 
Roberto Murgia
L’inchiesta

«Non ti disturbo più: che fai, mi spari?»

L’audio choc del personal trainer 42enne freddato a Foggia 