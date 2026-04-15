Ciclone Harry, al via rimborsi  agli agricoltori 

Al via i rimborsi per gli agricoltori danneggiati dalle piogge torrenziali dello scorso marzo, durante le alluvioni che sono avvenuti dal 26 al 31 marzo. Giornate da incubo per tutti i lavoratori del settore, che in molti casi hanno subito danni. E nel giro di poco tempo il Comune ha dichiarato lo stato di calamità. «Gli agricoltori che hanno subito danni devono inviare una segnalazione al Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali dell’Agenzia Laore, l’evento dannoso e i danni da esso conseguenti entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione dello stesso», spiega il Comune di Sestu in un annuncio nel suo sito ufficiale. La segnalazione va inoltrata dopo aver fatto l’accesso al sito, attraverso lo Spid. L’agenzia effettuerà poi ricognizioni nelle zone più danneggiate, e gli agricoltori potranno ottenere gli indennizzi. Un tema importante per Sestu, cittadina a vocazione agricola e circondata da molti terreni coltivati.

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