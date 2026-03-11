VaiOnline
Poetto.
12 marzo 2026 alle 00:35

Ciclone e rifiuti, oggi i volontari in spiaggia 

Dopo una piccola pausa, si torna al Poetto per la bonifica della spiaggia. Non solo il ciclone Harry ma anche le altre mareggiate che si sono succedute nelle ultime settimane, hanno portato nuovi rifiuti sull’arenile, oltre alle alghe che però, almeno per ora, non possono essere toccate.

Per questo i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos hanno organizzato per oggi una nuova passeggiata ecologica. L’appuntamento è alle 9,30 davanti al campo di basket nel tratto in direzione Margine Rosso. Chiunque è invitato a partecipare. Sul posto saranno dati buste, sacchi e pinze e al termine della pulizia, dopo avere differenziato per quanto possibile i rifiuti, questi saranno ritirati dalla De Vizia.

«Dopo il passaggio del ciclone Harry» hanno detto i volontari, «le mareggiate e il forte vento continuano a portare sulle nostre coste rifiuti di ogni genere. Non possiamo aspettare che il mare li trascini via o che diventino un pericolo per l’ambiente e per le specie che lo abitano. I rifiuti sono prodotti dall’essere umano: per questo spetta a tutti noi impegnarci per ridurre l’impatto ambientale e proteggere la natura e il nostro patrimonio costiero». In precedenza i volontari avevano pulito anche le spiagge del litorale.

