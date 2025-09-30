Ciclone Cleopatra, tutti assolti Un disastro senza colpevoli 

Due morti, decine di milioni di danni, un processo durato dodici anni e centinaia di migliaia di euro spesi tra perizie, consulenze, documenti, ricostruzioni. E, alla fine, una sola conclusione: nessun colpevole tra i 58 imputati. Solo per l’ex sindaca di Torpé e il suo assessore, il reato di omicidio colposo è stato dichiarato prescritto. Si è chiuso così, ieri, con una sentenza di assoluzione per tutti gli imputati il maxi processo sull’alluvione provocata dal ciclone Cleopatra, che il 18 novembre 2013 colpì la Sardegna, senza risparmiare il Nuorese, con lutti e devastazione.

L’inchiesta

Il Tribunale di Nuoro, presieduto da Elena Meloni, ha assolto i 58 imputati perché il fatto non sussiste, accogliendo integralmente le richieste avanzate dalla Procura nel dicembre 2024. Un processo lungo, segnato da gravi accuse come omicidio colposo, disastro colposo e lesioni colpose, e da una difficile ricostruzione dei fatti, aggravata dalla complessità dell’emergenza vissuta in quelle ore. Il ciclone Cleopatra causò piogge torrenziali e inondazioni che colpirono diverse aree della Sardegna, tra cui Oloè, Torpè e il Sològo. Tre procedimenti inizialmente autonomi, poi riuniti in un maxi processo che ha reso la macchina della giustizia lentissima. Le due vittime simbolo di quella tragedia furono il poliziotto Luca Tanzi, morto nel crollo dell’asfalto sul ponte di Oloè mentre faceva da apripista a un’ambulanza, e l’anziana Maria Frigiolini, travolta dall’esondazione della diga Maccheronis a Torpè, mentre era allettata nella sua casa di Su Poju. Le accuse riguardavano soprattutto presunti errori nella gestione dell’emergenza, carenze nei piani di protezione civile, ritardi nel coordinamento e un generale stato di impreparazione delle istituzioni di fronte a un evento meteorologico straordinario.

Il processo

Tuttavia, per la Procura, rappresentata dai Ireno Satta e Selene Desole, nessuna responsabilità diretta o posizione di garanzia è stata dimostrata nei confronti di amministratori, tecnici, dirigenti pubblici o imprese coinvolte. Anche nei pochi casi in cui è stata riconosciuta una carenza amministrativa, come l’omessa attivazione del piano di protezione civile a Torpè, è intervenuta la prescrizione. Tra gli assolti, perché il fatto non sussiste, l’ex presidente della Provincia di Nuoro Roberto Deriu, gli ex assessori provinciali Franco Corosu e Paolo Porcu, dirigenti pubblici, tecnici e funzionari dell’Ente Foreste, dei comuni, di Protezione Civile e di varie imprese.

I nomi

Assolti Roberto Deriu, Ivan Canu, Franco Corosu, Bartolomeo Fancello, Antonio Angelo Madau, Katiuscia Musu, Sebastiano Bussalai, Ignazio Lampis, Salvatore Chessa, Giovanni Deiana, Antonio Consolato Gaddeo, Salvatore Serra, Maria Lucia Fraghì, Anna Maria Pirisi, Antonio Giorgi, Luca Piras, Mario Viola, Sebastiano Giovanni Dejua, Salvatore Mario Sannio, Salvatore Spanu, Paolo Porcu, Pasquale Marco Floris, Gianfranco Frau, Francesco Manca, Paolo Marras, Giovanni Carmelo Pirisi, Paolo Maylander, Stefano Lombardini, Michele Giaconia, Marco Silvestri, Ciriaco Francesco Pittalis, Giovanni Maria Floris, Giuseppe Floris, Angelo Cossu, Antonio Gassirà, Ugo Raffaelli, Maurizio Trentin, Vincenzo Chieppa, Gavino Diana, Eugenio Gaudenzi, Giovanni Felice Boneddu, Andrea Botti, Paolo Botti, Mauro Franceschini, Luigi Anselmo Ghinami, Sergio De Benedictis, Carlo Masnata, Pietro Paolo Atzori, Alberto Piras, Gianuario Angelo Canu, Paolo Gonario Sechi, Renzo Ristori, Antonio Giovanni Maria Farina, Tiziano Garelli, Alex De Col, Gavino Canu e Valentino Orazio Vento, perché il fatto non sussiste. Assolti con la stessa formula da disastro colposo e inondazione anche Antonella Dalu e Giancarlo Dui, ma per entrambi, l’imputazione di omicidio colposo per la morte della Frigiolini, il Tribunale ha dichiarato la prescrizione. Una sentenza che chiude il capitolo giudiziario, ma lascia aperti interrogativi sulla prevenzione e la gestione delle emergenze in un Paese dove, a ogni evento estremo, si ripropongono gli stessi meccanismi: accuse, inchieste, attese infinite. E, talvolta, nessun colpevole.

